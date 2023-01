Upea Jonna Järnefelt tekee Katrinana täydellisen roolin: supernainen pystyy jopa vanhenemaan 50 vuotta yhdessä illassa – Lue arvio tästä

Teatteriarvio: Tampereen Työväen Teatterin Katrina onnistuu tiivistämään Sally Salmisen menestysromaanista kaiken keskeisen alle kolmeen tuntiin. Nerokas lavastus viimeistelee moneen kertaan itkettävän elämyksen.

Tilaajille

Aamulehti

Tampereen Työväen Teatterin Katrina on niin monen onnistumisen summa, että on mahdotonta päättää, ketä taiteilijoista pitäisi kiittää eniten.

Kokonaisen aikuiselämän kokoisen romaanin siirtäminen näyttämölle on kaikkea muuta kuin helppoa, mutta tähän esitykseen on saatu poimittua kaikki tärkeä. Näyttämösovitus on toki romaaniin verrattuna nopeatempoinen, mutta jokainen sekunti on täynnä tunnetta, vahvaa tarinaa ja syvälle mieleen porautuvia repliikkejä.