Tampereen Työväen Teatterin näyttelijä loukkaantui taisteluharjoituksessa – Ensi-ilta siirtyy

”Kipu oli valtava”, kuvaa näyttelijä Jari Ahola tiistain iltaharjoituksia. Korvaava näyttelijä suostuteltiin mukaan ennätysajassa kesken hiihtolenkin.

Kolme sisarta viides näytös -näytelmässä on suuri joukko näyttelijöitä, ja Kulyginin rooli on sisarten jälkeen keskeisimpiä. Teatterilta vakuutellaan että näyttelijöiden työturvallisuudesta huolehditaan. Silti fyysisessä työssä vahingoilta ei voida aina välttyä.

Aamulehti

Torstaina 12. tammikuuta Tampereen Työväen Teatterin Eino Salmelaisen näyttämöllä piti olla Kolme sisarta viides näytös odotettu ensi-ilta.

Kyseessä on Anton Tšehovin vanhaa klassikkonäytelmää Ridley Scottin Alien-elokuviin yhdistelevä kantaesitys, jonka toteuttaa käsikirjoittaja ja näyttelijä-ohjaaja Jakob Öhrman. Kolme sisarta viides näytös on Berliinissä työskentelevän ohjaajan ensimmäinen produktio Tampereen Työväen Teatterille.

Esitykseen kuuluvat olennaisesti taistelukoreografin suunnittelemat kamppailut ja niiden live-videointi, mutta tiistain iltaharjoituksissa näyttelijä Jari Aholan taistelukohtauksessa tapahtui epäonninen loukkaantuminen.

”Onnettomuus sattui harjoituksissa vihoviimeisen liikkeen kohdalla”, kertoo Jari Ahola teatterin tiedotteessa: ”Vein kollegan maihin ja tunsin polvitaipeessa voimakasta kipua, aivan kuin joku olisi potkaissut terävällä buutsilla. Kipu oli valtava.”

Eturistiside poikki

Harjoitus jouduttiin keskeyttämään. Ortopedin tutkimuksissa ja magneettikuvissa paljastui, että Aholan vasen eturistiside on kokonaan poikki. ”Harmittaa jäädä pois kiinnostavasta esityksestä pitkän ja palkitsevan harjoitusjakson jälkeen”, sanoo Ahola. Esitystä on tähän mennessä harjoiteltu 69 kertaa. Aholan piti näytellä näytelmässä opettaja Fjodor Iljitš Kulyginia, Mashan miestä.

Rooliin hälytettiin pikavauhtia Teatteri Siperian johtaja ja näyttelijä Tuukka Huttunen. Ensi-iltaa myös myöhennettiin kahdella päivällä niin, että se on nyt lauantaina 14. tammikuuta.

Rooliin juuri ennen ensi-iltaa hälytetty Tuukka Huttunen sanoo, että Fjodor Iljitš Kulyginin vuorosanojen opettelu ei ole pikapaikkauksen pahin ongelma.

”Olin juuri tullut lomareissulta Lapista ja lähdössä Pirkkalassa hiihtelemään, kun minulle laitettiin viestiä, että olisinko mahdollisesti käytettävissä. Kysyin: ’koska’ ja vastaus oli ’heti’. Ilmoitin, että ’ok, mutta hiihdän nyt ensin tämän lenkin’”, Huttunen kertoo Aamulehdelle.

Fyysinen rooli

Miten tyypillistä on, että näyttelijä joutuu paikkaaman toisen roolin juuri ennen ensi-iltaa? ”Ei tämä onneksi tyypillistä ole. Olen joskus tehnyt pikapaikkauksia kesken esityskauden, mutta harvemmin juuri ennen ensi-iltaa.”

Huttunen sanoo, että ihan mahdoton suoritus roolin opettelu muutaman päivän aikana ei ole: ”Enhän lähde tätä nyt tyhjästä tekemään, koska Jari on jo tehnyt rooliin valtavan työn näytelmän harjoitusvaiheessa. Luen parhaillaan prujuja ensimmäistä kertaa. Vuorosanojen opettelua tärkeämpää tässä on nyt se, miten hyvin pystyn pääsemään ryhmään mukaan. Kolme sisarta viides näytös on aivan omanlaisensa näytelmä. Se on hyvin visuaalinen, leikkii katsojan mielikuvituksella ja rikkoo perinteistä puheen varassa olevaa tarinankerrontaa.”

Myös pohjalla oleva klassikko Kolme sisarta on Huttuselle umpituttu: ”Tšehov juodaan jo suomalaisen teatterintekijän äidinmaidossa. Hänen tekstejään luetaan jo teatterikorkeakoulussa ja tehdään demoja. Sikäli onkin hauska päästä tekemään tätä, koska Jakob Öhrmanilla on Tšehoviin mielenkiintoinen lähestymistapa, ja ymmärsin sen hyvin. Ohjaaja sanoi kivasti, että hän haluaa antaa näille henkilöille uuden mahdollisuuden.”

Komediaa ja käännöstyö

Tuukka Huttunen tunnetaan ehkä parhaiten Tampereen Komediateatterin rakastetusta Väinö Linna -tutkielmasta Päämäärä Tuntematon. Vuonna 2017 kantaesitettyä näytelmää ei ole vieläkään lopullisesti haudattu, vaikka nyt onkin työn alla muut roolit.

”Teatteri Siperia harjoittelee parhaillaan tulevan syksyn ensi-iltaa. Tampereen Komediateatterilla pyörii komedia Kolmen kimppa. Olen myös kääntämässä Teatteri Siperialle uutta amerikkalaista näytelmätekstiä, ja sekin on mielenkiintoinen aluevaltaus”, Huttunen sanoo.

TTT:n kiinnitettyihin näyttelijöihin kuuluva Jari Ahola on mukana myös TTT-Klubin komediassa Tää on ihan perheestä. Hän on myös näytelmän säveltäjä ja yksi käsikirjoittajista. Tilanne tämän esityksen näytäntöjen osalta ratkeaa lähipäivinä.