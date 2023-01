Hittimusikaali oli Tampereen Teatterille jättipotti vaikean korona-ajan jälkeen: ”100 prosenttia on kova luku”

Tampereen Teatterin Anastasia-musikaali oli yleisömenestys. Jokainen esitys myytiin loppuun. Onko teatterin menestyksen kaava löytynyt?

Aamulehti

Tampereen Teatteri teki hyvän syyskauden, mistä suurimman kiitoksen voi antaa Anastasia-musikaalille. Sen näki kaikkiaan 34 196 katsojaa. Esityksen täyttöaste oli täydet sata eli jokainen esitys oli loppuunmyyty.

”100 prosenttia on kova luku – sitä on ainakin vaikea ylittää”, sanoo Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen.

Voiko nyt kovan korona-ajan jälkeen siis huokaista helpotuksesta?

”Ei teatterinjohtaja voi koskaan huokaista helpotuksesta. Kausi kerrallaan mennään: seuraava kausi pelottaa jo”, Kanninen naurahtaa.

Lue lisää: Kävimme katsomassa Anastasia-musikaalin – Näin Tampereen Teatterin ensi-ilta täyttää odotukset: Lue arvio tästä

Todellisuudessa teatterimyynti käy vilkkaana. Esimerkiksi Pyynikin kesäteatterin, Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin ensi kesän yhteistuotanto Täällä Pohjantähden alla vetää Kannisen mukaan paremmin kuin mikään Pyynikin esitys ennen. Suurta huolta ei teatterinjohtajan äänessä kuulu, vaikka uudet maailman kriisit seuraavat korona-aikaa.

”Kannattaa ottaa vähän isompi historiallinen perspektiivi. En tiedä aikaa, jolloin teatteri ei olisi ollut kriisissä. Jopa 1990-luvun lamassa ihmiset kävivät teatterissa.”

Toki muuttuneeseen tilanteeseen pitää reagoida. ”Mietimme koko ajan sitä, miten saamme talouden kestäväksi. Vaikka meillä oli täydet katsomot Anastasiassa, meillä ei jäänyt yhtään rahaa käteen eli yli. Sehän on kestämätön tilanne.”

Kun kustannukset nousevat, ensimmäinen ajatus helposti on nostaa lippujen hintoja. ”Se taas tarkoittaisi, että yhä harvempi pääsisi teatteriin. Sitä vastaan meidän on taisteltava, koska tuskin julkiset tuet nousevat, voi käydä jopa päin vastoin.”

Tampereen Teatteri on yksityinen teatteri, mutta se saa julkista tukea, joten sen ei olekaan tarkoitus tehdä voittoa. Viivan päälle pitäisi silti jotain jäädä. Teatterin peruskorjauskin alkaa vuonna 2024, ja sieltä puuttuu Kannisen mukaan vielä aika monta miljoonaa.

Teatteri moninaistuu

Mistä rahat otetaan, jos niitä ei saa lipun hinnoista eikä valtiolta?

”Täytyy laajentaa teatterin rahoituspohjaa, hankkeistaa ja tehdä muiden teattereiden kanssa yhteistyötä. Harrastaa kierrätystaloutta sekä ihmisissä että hankkeissa ja ehkä jutuissa.”

TT on nytkin jo vuokrannut lavasteita, ja se tulee Kannisen mukaan varmasti lisääntymään. ”Jos jokin teatteri haluaa tehdä Anastasian, kyllä minä nuo lavasteet vuokraan.”

Oman lavastamonsa TT myi koronasulkujen aikaan. Piti saada käteistä. Kuinka lähellä lapun laittamista luukulle teatteri korona-aikaan kävi?

”Kun on 150 työntekijää, lapun laittaminen luukulle ei vain ole vaihtoehto. Ihmisillä on asuntolainat ja perheet ja he luottavat siihen, että työpaikka, johon he ovat panostaneet, pitää heistä huolta. Emme lomauttaneet ketään koko korona-aikana.”

Miten temppu tehtiin?

”Aika nopeasti vaihdoimme toimintakulttuuriamme: rupesimme striimaamaan ja tekemään digitaalisia juttuja. Peruimme muutamia ensi-iltoja, mutta striimauksista tuli lipputuloja ihan hyvin. Otettiin myös valtion takaamaa lainaa.”

Yleisö haluaa varmuutta

Kannisen mukaan yleisössä tapahtui korona-aikaan yksi selvä muutos. ”Nyt ei enää mennä mihinkään, mistä ei olla varmoja. Jonkin oudon, uuden jutun myynti vaikka tähtinäyttelijöilläkin on muuttunut hankalammaksi. Ihmiset haluavat varmuuden. Esitys voi olla vaikeakin, ei ihmisistä ole sentään tullut vain konservatiivisia viihteen käyttäjiä. He haluavat vain tarkasti tietää, mitä lähtevät katsomaan.”

Anastasian suosion Kanninen laskee paitsi yleisön kaipaaman varmuuden myös talon musikaalitaitojen ansioksi: TT tunnetaan hyvistä musikaaleista. Talouden pelastajaksi niistä ei kuitenkaan ole.

”Musikaalit ovat kalliita tehdä. Rahallisesti meidän kannattaisi tehdä jotain ihan muuta. Naapuriteatterissa on kaksi kertaa niin paljon katsomopaikkoja kuin meillä, joten siellä on ihan toisenlaista. Musikaalit ovat meille enemmänkin osa palvelutehtävää.”