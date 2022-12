Ei joulua ilman Saiturin joulua – Ilkka Heiskanen on joka vuosi yhtä innoissaan herra Scroogen roolista: ”Tarinan samaa jouluhenkeä toivoisi maailman eri johtajillekin”

Saiturin joulua esitetään Tampereen Teatterissa jo 11. peräkkäisen kerran. Kestosuosikki on tuttujen tekijöiden käsialaa.

Aamulehti

Tulevana keskiviikkona käynnistyy supersuositun Saiturin joulun 11. perättäinen esityskausi Tampereen Teatterissa. Saiturin joulua on esitetty Tampereella joka joulu vuodesta 2012 lähtien. Tänä jouluna esityksiä on kuusitoista 7. ja 20. joulukuuta välisenä aikana. Näytösten lipuista 98 prosenttia on jo myyty.

Saiturin joulu on Charles Dickensin rakastettu kertomus itsekkäästä ja läpeensä paatuneesta kitupiikistä herra Scroogesta, jolle joulun henget ilmestyvät jouluaattoyönä kummittelemaan hänen tekemistään vääryyksistä. Herra Scroogen roolissa näyttelee tänäkin vuonna Ilkka Heiskanen. Heiskanen näyttelee tällä hetkellä Tampereella myös Komediateatterin Baskervillen koirassa Sherlock Holmesin roolissa.

Kestosuosikki Saiturin joulu Saiturin joulua on esitetty Tampereen Teatterissa joka vuosi vuodesta 2012. Uusintaensi-ilta on keskiviikkona 7. joulukuuta. Viimeiset esitykset ovat tiistaina 20. joulukuuta. Torstain 8. joulukuuta esityksen lipputulot lahjoitetaan lyhentämättöminä Unicefin kautta tehtävälle työlle Ukrainan lasten auttamiseksi. Esityksen nimiroolin on jokaisella kerralla näytellyt Ilkka Heiskanen. Heiskasen lisäksi lavalla nähdään Matti Hakulinen, Arttu Ratinen, Elina Rintala, Arttu Soilumo, Mari Turunen, Osku Ärilä, Karoliina Vanne, Panu Valo, Juulianna Mäkelä ja Antti Heinonen. Pikku Timin roolissa vuorottelevat ensikertalaiset Vilja Auvinen ja Lydia Mäkelä. Ohjaus: Tommi Auvinen, lavastus: Marjatta Kuivasto, puvut: Mari Pajula, koreografia: Teija Auvinen, valosuunnittelu: Raimo Salmi ja äänisuunnittelu: Janne Auvinen.

Millä mielin odotat Saiturin joulua juuri tänä vuonna, Ilkka Heiskanen?

”Odotan hyvillä mielin, kuten monina vuosina aiemminkin, mutta nyt erityisen kivaa on se, että teatterit ovat palanneet normaaliin koronavuosien jälkeen. Ja uskon, että aikana, joka maailmassa nyt vallitsee, Saiturin joululla on jopa suurempi merkitys kuin aiemmin.”

Olet näytellyt Scroogen roolissa jo kymmenen vuotta. Miltä tuntuu lämmittää sama esitys aina uudestaan?

”Ihan mahtavalta, rooli on niin hieno. Ja koska siinä on aina vuosi väliä, se ehtii aina innostamaan uudelleen. Luoja paratkoon, miten hieno tarina on. Hieno on myös Saiturin joulun koko kattaus. Ohjaus, lavastus, näyttelijät, puvut... Tänne on aina ilo tulla ja Tampereen Teatteri on hyvä paikka työskennellä, täällä on niin hyvä henki. Joka vuosi yleisössä on myös paljon uutta yleisöä ja uusia lapsia. Heille esitys pitää näytellä aina ensimmäistä kertaa. Uusille lapsikatsojille Saiturin joulu voi olla ensimmäinen teatterikokemus. Siinä täytyy laittaa kaikki peliin, jotta nuori lapsi saa teatterista sen, mitä se parhaimmillaan on.”

Millaista roolia Saiturin joulu näyttelee sinun joulun odotuksessasi?

”Kymmenen viime vuoden ajan palaaminen Tampereelle on aina ollut minulle lähtölaskenta jouluun. Saiturin joulu tuo minulle hyvin vahvan joulutunnelman. Jopa niin vahvan, että kesällä Tampereella käydessäni, ihmiset tervehtivät ja toivottavat minulle hyvää joulua.”

Onko esityksissä jotakin sellaista, joka yllättää sinut kerta toisensa jälkeen?

”Yleisö on aina uusi, joten esitys on aina itsessään rakennettava uudelleen. Yllätys piilee siinä, miten kollegat ja minä itse täällä jokaisella kerralla touhuamme. Esitys on aina yllätys. Se on näyttelijöillekin jokaisella kerralla seikkailu.”

Mikä on Saiturin joulussa itsellesi kaikkein tärkein asia tai sanoma?

”Kaikki. Meidän hirveän hyvä ryhmä ja Tommi Auvisen loistava ohjaus. Tarina on perinteinen hyvän ja pahan kilvoittelu. Onneksi hyvä voittaa lopulta. Samaa joulun henkeä toivoisi maailman eri johtajillekin.”