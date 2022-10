Lari Halme, 46, ilottelee pitkän parisuhteen ilmiöillä – mukana on otteita myös hänen omasta elämästään: ”Mitään ei pimitellä!”

Näyttelijä Lari Halmeen monologissa on totta ja tarua omasta avioliitosta käsikirjoittaja Marika Vapaavuoren kanssa. Tekstiä syntyi täysin ilman filttereitä.

Näyttelijä Lari Halme lupaa kuljettaa katsojat koomisiin tilanteisiin ja yllättäviin mielenmaisemiin. Tuulensuun palatsin esiintymislava on hänelle uusi, innostava tuttavuus.

Aamulehti

Tamperelainen näyttelijä Lari Halme, 46, on rakentanut yhdessä aviopuolisonsa, käsikirjoittaja ja ohjaaja Marika Vapaavuoren kanssa Tuulensuun palatsin näyttämölle esityksen, jossa pureudutaan huumorin keinoin miehisen elämän iloihin ja suruihin. Näyttelijä etsii monologissa itseään ja pohtii samalla olemassaolon yleisiä kysymyksiä. Hukassa ovat vaimo, intohimo, mielenrauha ja villi nuoruus.

Esityksen nimi vihjaa, että kerrot melkein kaiken itsestäsi. Oletko tosiaan näin avoimella tuulella, Lari Halme?

”Esitys on fiktiivinen tarina, joten ei se kerro minun yksityiselämästäni. Monologissa käsitellään sen keskiössä olevan miesnäyttelijän elämää tavalla, jossa esiin nousevat myös universaalit asiat.”

Mikä? Halmeen monologi Lari Halme – (melkein) kaikki minusta -monologi Tuulensuun palatsissa Tampereella. Ensi-ilta 19.10 kello 19. Sen jälkeen neljä esitystä 20.10.–22.10.

Koska käsikirjoituksen on tehnyt aviovaimosi, onko materiaalin pesiytynyt paljonkin elävää elämää 23 vuotta kestäneestä parisuhteestanne?

”Kyllä me itsemme likoon laitoimme. Päätimme Marikan kanssa, että tekstiä tehdään täysin ilman filttereitä. Kaikki omat jutut käytetään, mitään ei pimitellä! Osa monologista on siis rohkeasti omaa, oikeaa elämää, osa täysin keksittyä. Tällainen työskentely luontuu meiltä hyvin, sillä kyseessä on jo neljästoista yhteinen juttumme.”

Mitä parisuhteen kipukohtia nostat esille?

”Teksti käsittelee sarkastisesti ja humoristisesti esimerkiksi kohtaamattomuutta, ohi kävelyä ja rutiineja eli suoraa asiaa kenen tahansa pitkään parisuhteessa olleen elämästä. Kun olen jutellut näistä kavereilleni, he ovat todenneet, että juu kyllä, juuri noin, kerro lisää!”

Mitä et ikinä kertoisi itsestäsi kenellekään – et edes vaimollesi?

”Hah-hah-haa (iloista naurua). Mikähän sellaista olisi? Ihan kaikkia henkilökohtaisia juttuja en koskaan toisi lavalle. Elämässäni ei sen sijaan ole mitään sellaista asiaa, josta en voisi ja haluaisi kertoa Marikalle. Tämä on yksi parisuhteemme salaisuuksista, sen kulmakivi ja rakennuspalikka.”

Monologistasi on etukäteen ounasteltu, että siitä saattaa tulla yksi teatterisyksyn tapauksista. Miksi esityksiä on vain viisi?

”Esityksen on tarkoitus saada lisää elinkaarta ja ehkäpä vieraillakin, mutta tästä tämä nyt alkaa. Olisihan se hienoa, jos yleisö äänestäisi tämän jaloillaan jatkoon.”

Millainen suhde sinulla on Tuulensuun palatsin näyttämöön?

”Ennen tätä ei minkäänlainen. Seisoin keskiviikkona yksin näyttämöllä ja annoin katseeni kiertää kaikessa rauhassa. Tunne oli kohottava, suorastaan hämmentävä. Katselin silmät pyöreinä ainutlaatuista paikkaa ja ajattelin, että sana palatsi ei todellakaan ole mitään liioittelua.”