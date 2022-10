Liila Jokelin, 32, teki toimintakomedian entiseen kotikaupunkiinsa Tampereelle – nyt hän toivoo vuoropuhelua eri sukupolvien välille: ”Haluamme ymmärtää traumojamme”

Tamperelaislähtöisen Liila Jokelinin toimintakomediassa Action Hero boomereiden sukupolvi kohtaa nuoret intomieliset elokuvan rakastajat.

Action Hero on komedia keskeneräisestä taideteoksesta ja maailmojen yhteentörmäyksestä. Näytelmässä nuoret elokuvan rakastajat Riikka (Inke Koskinen) ja Petteri (Pyry Kähkönen) kuvaavat feminististä toimintaelokuvaa viisikymppisen Rolfin (Jyrki Mänttäri) ja kansalaisopistossa taiteilijuuteensa heränneen farmaseutti Eevan (Karoliina Vanne) kanssa.

Mikä innosti tällaiseen asetelmaan, komedian käsikirjoittaja ja ohjaaja Liila Jokelin?

”Idea action-genren tuomisesta näyttämölle tuli näytelmän päänäyttelijöiltä Inke Koskiselta ja Pyry Kähköseltä. Teatterinjohtaja Otso Kautto pestasi minut käsikirjoittamaan ja ohjaamaan teoksen tästä lähtökohdasta. Kirjoittaessani tajusin, että minua kiinnostaa näkökulmallisesti kaksi asiaa: sukupolvien välinen kuilu ja feminismin ja action-elokuvien välinen suhde. Julkinen keskustelu pyörii nykyään fiktion ja viihteen sisältämissä maailmankuvissa. Tajusin, että tämähän on loistava mahdollisuus käsitellä action-genren ideologisia rakenteita näyttämöllä.”

Kuka? Liila Jokelin Teatteriohjaaja, käsikirjoittaja ja dramaturgi, laulaja-lauluntekijä. Syntynyt 1989 Seinäjoella, asuu Helsingissä, mutta on käynyt koulunsa Tampereella ja viettänyt kaupungissa tärkeimmät vuotensa: ”Sieluni koti on täällä.” Action Hero -kantaesitys Tampereen Työväen Teatterin Kellariteatterissa 13.10.2022.

Boomereiden kuplassa ihmetellään parhaillaan, miten Anna Paavilaisen uuden elokuvan yhteydessä Kikasta puhutaan feminismin airuena, kun aikalaiset muistavat asian toisin. Osaatko selittää ilmiötä?

”Oma kuplani, eli feministinen vihervasemmistokulttuurikupla, on sosiaalisessa mediassa ainoastaan hehkuttanut uutta Kikka!-elokuvaa. En osaa sanoa, mikä boomereiden mielestä Kikassa on ollut aikanaan epäfeminististä. Keskustelkaamme, haluan ymmärtää. Sitä minä toivoisin sukupolvien välille: keskustelua ja ymmärtämisen halua puolin ja toisin. Mitä tulee yleisemmin ilmiöön, niin luulen, että kyse on siitä, että eri sukupolville eri asiat ovat itsestäänselvyyksiä ja edistyksellisiä asioita. Kyse on ihmiskunnan ja kulttuurien tarpeesta neuvotella omia arvojaan ja sitä mukaa myös esikuviensa merkityksiä jatkuvasti uusiksi.”

Mitä pidät 1980-luvun suurimpina saavutuksina? Entä oman sukupolvesi?

”1980-luvun suurimmat saavutukset tiiviissä pähkinänkuoressa: Teknologian kehitys. Berliinin muurin murtuminen. Populäärikulttuurin räjähtäminen uusiin sfääreihin: MTV, Michael Jacksonin Thriller ja ehdottomasti hiphopin kultakausi! Oman sukupolveni suurin saavutus on omasta mielestäni tunnetaidot ja reflektiokyky. Haluamme oppia ja toimia paremmin, ymmärtää traumojamme ja kasvaa ihmisinä.”

Tulet teatterisuvusta jo kolmannessa sukupolvessa. Mitä oma sukupolvesi haluaa teatterilta?

”Samaistuttavuutta aiheiden ja sisältöjen puolesta. Helsingin Kaupunginteatteri julisti keväällä uusien komediatekstien haun. Hakua perusteltiin sillä, että komedioiden ja farssien maailmankuvat alkavat olla aikansa eläneitä, joten olisi hyvä saada lauteille uusia komedioita ja farsseja ajankohtaisemmista aiheista. Minusta tällainen avoin haku oli virkistävä avaus, tällaista lisää!”

”Teatterimaailman sisällä käydään jonkin verran keskustelua siitä, kuinka voisimme pitää pintamme taiteenlajina kaiken tämän somesälän ja hypervirtuaalisen todellisuuden rinnalla. Väitän, että teatterissa on silti aivan erityislaatuinen ominaisuus, joka liittyy sen hetkessä elämisen taitoon, paikan päällä todistettavaan ihmiskehoon ja ennustamattomuuteen: jokainen esitys on erilainen, vaikka se olisi harjoiteltu säntillisesti. Elokuvan voi tallentaa, näyttämöllä asiat elävät ja ovat ikuisessa liikkeessä. Jokainen ilta on erilainen, ja näemme edessämme hengittäviä ja ilmieläviä ihmiskehoja. Se tekee tästä lajina niin ainutlaatuisen hienoa, että sydämeni muljahtaa.”

Olet ottanut kantaa keskusteluun, joka alkoi, kun teatterikorkeakoululaiset kritisoivat klassikoiden käyttöä opetuksessa vaarallisen valkoisina, heteronormatiivisina ja patriarkaattisina. Mitä luulet, vieläkö saamme tulevaisuudessa nähdä venäläisiä klassikoita tai Shakespeare-tulkintoja?

”Klassikot ovat klassikkoja aivan syystä. Ne ovat hyvin kirjoitettuja teoksia, jotka ovat onnistuneet taltioimaan jonkin universaalin ja painavan aiheen kansiensa sisään. Vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen niiden ääreen voidaan aina palata ja katsoa suurennuslasilla että ’mistäs tämä teos meille juuri nyt kertoo?’ Eivät klassikot ole minnekään katoamassa, ja hyvä niin. Kaiken ratkaisee mielestäni se, kuinka niitä päätetään käsitellä ja löydetäänkö niistä jotakin nykypäivässä resonoivaa: Mitä nykypäivän aihetta tai ilmiötä haluamme käsitellä valitessamme klassikon työstettäväksi? Miten haluamme lähestyä sitä?”

Teet myös laulaja-lauluntekijänä musiikkia ja sinulla on romaanin kustannussopimus. Mitä on luvassa näillä rintamilla?

”Helmi Levyt julkaisee toisen albumini ensi vuonna. Uunituore Liila Jokelin -liveyhtye on iskussa ja valmiina keikkailemaan. Romaania kirjoitan aina kun aikataulullisesti vaativilta teatteritöiltäni vain kerkeän. Se ilmestyy lähivuosina.”