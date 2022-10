Tässä on Tampereen Työväen Teatterin kevään ohjelmisto – Suurella näyttämöllä nähdään pitkästä aikaa puhenäytelmä

Katrina on 1970-luvulla kuolleen Sally Salmisen romaaniin perustuva, useita sukupolvia kattava epookki Ahvenanmaalta.

Tampereen Työväen Teatterin keväässä on luvassa useita uusia kotimaisia kantaesityksiä ja vierailevia nuoren polven ohjaajia.

Kokeilujakin on luvassa, mutta suurella näyttämöllä nähdään kuitenkin pitkästä aikaa perinteinen puhenäytelmä, sadan vuoden takaiselle Ahvenanmaalle vievä sukusaaga, jossa taistellaan oikeudenmukaisuuden ja arvokkuuden puolesta.

Katrinan käsikirjoituksen on Juha Hurmeen uuden suomennoksen pohjalta kirjoittanut TTT:n dramaturgina pitkään toiminut Seija Holma, ja ohjaaja on muun muassa Kansallisoopperaan aiemmin ohjannut Johanna Freundlich.

Epookki

Nimiroolia näyttelee Jonna Järnefelt ja hänen puolisoaan Jyrki Mänttäri. Kaiken kaikkiaan Katrina tuo suuren näyttämölle noin 25 näyttelijää.

”Katrina on puhenäytelmä, jossa myös lauletaan, mutta musikaali se ei ole. Lavastus on karun kaunista. Kerronta on realistista, ilman ironiaa ja karnevalisointia”, kertoo ohjaaja Johanna Freundlich.

Ruotsiksi kirjoittanut, ja Ahvenanmaan lisäksi Tukholmassa, New Yorkissa ja Kööpenhaminassa asunut Sally Salminen (1906–1976) oli oman aikansa kosmopoliitti, ja Katrina on useita sukupolvia kattava epookki. Freundlichin mielestä Salmista voikin mainiosti verrata Väinö Linnaan.

Tallataan käärmeenpäätä

Suurella näyttämön toinen kantaesitys on Folk Extremen, Espoon Kaupunginteatterin, Tanssiteatteri Tsuumin ja Tampereen Yhteiskoulun Lukion (TYK) kanssa yhteistuotantona valmistuva Käärmeenpääntallaajat, jota teatterinjohtaja Otso Kautto kuvaa ”bileiksi näyttämöllä”.

Käärmeenpäätallaaja on tanssiteos ja bileet. Kuvassa vasemmalta Juho Varin, Reetta-Kaisa Iles, Jere Röyskö, Jemina Järvenpää ja Alisa Mäntylä.

Teos kuvaa Kuortaneella vaikuttanutta tanssillista hurmosliikettä ja on samaan aikaan festivaali, rituaali, rock-konsertti ja visuaalinen tanssiteos. Tekijäjoukko on nimekästä: koreografi Marjo Kuusela ja Suistamon Sähköstä tutut muusikot Anne-Mari Kivimäki ja Reetta-Kaisa Iles.

Tšehov kohtaa Alien-elokuvat

Juhannustanssit-musikaalista tutun Linda Wallenbergin ohjaama Jeanne d’Arcin housut on komedia oikeudesta, totuudesta ja vallasta. Kehyskertomuksena on 1400-luvulla mestatun Jeanne d’Arcin (Inke Koskinen) tarina, mutta myös Anneli Jäätteenmäen ja Anneli Auerin tapauksia käsitellään.

Linda Wallenbergin ohjaama Jeanne d’Arcin housut on komedia totuudesta.

Entä minkä takia teatterilaiset sukupolvesta toiseen vääntävät samoja tunkkaisia klassikkonäytelmiä? Minkä takia Anton Tšehovin Kolme sisarta vain odottivat eivätkä toimineet? Sitä pohtii Jakob Öhrmanin kirjoittama ja ohjaama Kolme sisarta viides näytös, joka yhdistää Tšehovin klassikkonäytelmän ja Alien-elokuvasarjan. Näytelmässä Moskovaan haikailevat siskokset joutuvat kohtaamaan muukalaishirviön vuonna 2379.

Kolmea sisarta Alien-elokuviin yhdistävä ohjaaja Jakob Öhrman tulee Berliinistä toimivasta, suomenruotsalaisesta Nya Rampen -teatteriryhmästä.

Lija Fischerin ohjaama Pienen hauen pyydystys perustuu puolestaan Juhani Karilan fantasiaa, mytologiaa ja rikosdraamaa yhdistävään menestysromaaniin.

Tavoitteena uudistaa

Teatterinjohtaja Otso Kautto sanoo tuntevansa annoskateutta. Hänen oma ohjauksensa ja suomennoksensa Tuolit sai juuri ensi-iltansa Kellariteatterissa, mutta myös uutuudet lisäävät kaipuuta ohjaamaan.

”Olemme profiloituneet uusien kotimaisten kantaesitysten esittäjänä, ja isona instituutiona meillä on vastuu myös teatteritaiteen uudistamisessa”, perustelee Kautto ohjelmistovalintojaan.

Nuori teatterisukupolvi on opiskellut, asunut ja työskennellyt ulkomailla, mikä tuo tuotantoihin kansainvälisyyttä. Esimerkiksi residenssiteos Tärisee, lähes tanssii (Lo que tiembla y casi danza) saa ensi-iltansa ensin Madridissa lokakuussa ja maaliskuussa Tampereella.

Vanhoista esityksistä keväällä ohjelmistossa jatkavat jo ensi-iltansa saaneet musikaalit Momentum 1900 ja Come From Away, komedia Paljon melua pizzasta ja lokakuussa Tampereen-ensi-illassa oleva Red Nose Companyn Aleksis Kivi.

Syksyltä siirtynyt musiikkipitoinen esitys TTT:n johtaja Tilda Vuoresta saa ensi-iltansa Kellariteatterissa maaliskuussa.