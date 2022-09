Tampereen Työväen Teatterin Come from away tarjoaa Yhdysvaltain terrori-iskuihin uuden, raikkaan näkökulman – lue esityksen arvio

Teatteriarvio: Samuel Harjanteen ohjaama musikaali luottaa voimaannuttavaan tarinaan, svengaavaan musiikkiin ja taitaviin esiintyjiin. Lopputulos todistaa, että vaikuttavan musikaalin ei tarvitse olla mahtipontinen tai täynnä visuaalista ilotulitusta.

Tampereen isot teatterit tarjoavat katsojalle tänä syksynä kolme keskenään täysin erilaista musikaalia. Jos Momentum on mahtipontinen ja Anastasia visuaalisesti vaikuttava, Come from away voi rehvastella ennen muuta puhuttelevalla tarinallaan ja huikealla esiintyjäkaartillaan.