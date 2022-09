Nukketeatteri mielletään usein lastenteatterin marginaaliin. Keskiviikkona Tampereella käynnistynyt kansainvälinen Mukamas 2022 -nukketeatterifestivaali tuo nuket ulos marginaalista ja tarjoilee elävää magiaa koko perheelle.

Anniina (vas.) ja Saga Schönberg pääsivät keskiviikkona tutustumaan nukketeatteriin. "Kivaa, kun on festivaali. Sopivaa lapsille, mutta myös vanhemmille suunnatut esitykset voisivat olla kiinnostavia.”

”Festivaalia on odotettu pitkään, tosi pitkään”, toteavat Kirill ja Sofia Naishouler Hällä-näyttämöllä Teatteri Hevosenkengän esityksen jälkeen.

Vuonna 1999 syntynyt festivaali on järjestetty normaalisti keväisin joka toinen vuosi, mutta pandemian takia suunnitelmista on ollut pakko poiketa. Tulevaisuudessa on tarkoitus palata normaaliin.