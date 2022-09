Tampereen Komediateatteri avasi syyskautensa modernilla ranskalaisfarssilla – Lue arvio tästä

Teatteriarvio: Kolmen kimpassa ei jaella parisuhdeneuvoja, eikä pohdita polyamorisia suhteita. Oleellisinta on nauru.

Aamulehti

Kun teksti on hyvä, ohjaus riittävän notkea ja lavalle on saatu asialleen omistautuneet, osaavat näyttelijät, ei siinä oikeastaan muuta tarvita. Katsojilla on kivaa, vaikkei parisuhdeneuvoja tai muuta syvällistä olisikaan luvassa.