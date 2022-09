Tamperelainen teatteri vie esityksensä ympäri Suomen sinne, missä katsojat ovat: ”He arvostavat sitä, että juuri me tulemme heidän luokseen”

15 roolia, mutta vain neljä näyttelijää. Mitä ihmettä? Teatterin taika on juuri tätä: taustalla on paljon ihmetyksen aiheita ja asioita, jota ei tule edes ajatelleeksi valmista teatteriesitystä katsomossa seuratessa. Tamperelaisen Ahaa-teatterin väki kertoo nyt, mistä se taika syntyy.

Pääsimme kurkistamaan tamperelaisen Ahaa-teatterin kulisseihin ja tutustumaan heihin, jotka tekevät Mouruava yösydän -esityksen. Tärkeitä tehtäviä ja näkymättömiä rooleja on paljon enemmän kuin mitä käsiohjelmassa lukee.

Ahaa-teatterilaiset kertovat nyt, miten Tampereella vuodesta 1970 toiminut lasten ja nuorten teatteri toimii ja miten tämän syksyn uusi esitys on syntynyt.

Mikä? Ahaa-teatteri Esittävien taiteiden sekä lasten ja nuorten teatteri. Perustettu vuonna 1970. Ahaa-teatteri on kiertueteatteri: näyttämönä on koko Suomi. Ohjelmistossa olevat näytelmät syksyllä 2022: Mouruava yösydän, Amiraali ja Tivoli.

Jukka Kittilä, käsikirjoittaja ja ohjaaja: ”Yksikseenhän voi suunnitella jos jonkinlaista hienoa, mutta yhdessä keksitään aina ne jutuista hienoimmat. Yhdessä ideoimme, miltä maailma näyttäisi, miltä kuulostaisi, miten liikkuisi, miten soisi.

Lapsille tehdessä pyrin ottamaan ilon irti leikkisyydestä ja yllätyksellisyydestä, luomaan mielikuvituksekkaan, lasten leikeistä ammentavan näyttämömaailman, jossa voi tapahtua vaikka mitä. Lapsille tehdyt esitykset ovat mitä mainioin tapa meille tekijöille muistuttaa, mihin kaikkeen näyttämö voi taipua.

Kun lapset innostuvat näkemästään, he todella antavat sen näkyä ja kuulua. Haluaisimme me aikuisetkin tehdä samoin, emme vain aina jostain kumman syystä kehtaa.

Mouruavassa yösydämessä halusin leikitellä myös huikealla suomen kielellämme: jänskätys on kutkuttavan kiva tunne, virittää valppaaks ja vetreäks.”

Tiina Järvi, tuottaja: ”Monelle voi tulla isona yllätyksenä se, että kaikki alkaa noin kaksi vuotta ennen ensi-iltaa. Halusimme tehdä tällä kertaa juuri kiertuenäytelmän, jonka esityksiä on paitsi täällä Ahaa-teatterissa, myös ympäri Suomea.”

Ihan aina Ahaa-teatterissa ei näytä tältä! Mouruava yösydän -esitys ei ole 24/7 esillä Hatanpään valtatiellä, vaan sen voidaan koota koulun liikuntasaliin – siksi se pitää osata kasata ja purkaa.

Riina Leea Nieminen, pukusuunnittelija: ”Minulle tuli ensiksi vahva impulssi väreistä, pörröisistä hahmoista ja tilkkumaisesta tekstuurista. Erityisesti Pöön ja Siimeskissan kohdalla mietin minkälaiset mielikuvitukselliset hahmot olisivat minusta hauskoja kavereita, jos itse lähtisin seikkailuun.

Nautin tehdä esityksiä niin lapsille kuin aikuisille. Suurimmaksi osaksi tekeminen on samaa kohdeyleisöstä riippumatta. Teatterin tekemisen tärkeimpiä työkaluja on leikkiminen.”

Reetta Hyreen on menossa mukana aina aidolla ja kuplivalla fiiliksellä, oli rooliasu päällä tai ei.

Reetta Hyreen, näyttelijä: ”Minun tehtäväni on olla aito. Lapset ovat hirveän tarkkoja siitä, jos joku on feikki. Lastenteatteria on mahtava tehdä juuri yleisön suoruuden vuoksi, sillä heidän vuorovaikutuksensa on niin välitöntä: kun naurattaa, saa nauraa, ja jos ei naurata, niin hehän eivät naura. Joka kerta ennen esitystä on kiva kupliva fiilis.”

Janne Liukku, teatteriteknikko: ”Mouruava yösydän -esityksen kohdeyleisöä ovat alakouluikäiset. Tuon ryhmän sisällä on iso ero ekaluokkalaisen ja kuudesluokkalaisen välillä. Meidän pitää osata huomioida molemmat ääripäät ja tarjota kaikille jotain.”

Hei Pöö, mitä teet? Näyttelijä Teemu Mäkinen keskittyy lavasteiden rakentamiseen samalla intensiteetillä kuin lukuisiin rooleihinsa.

Teemu Mäkinen, näyttelijä: ”Tuntuu hyvältä olla näyttämöllä ja vangita lapsen huomio. Välillä toki tuntuu siltä, että lapsi näkee sieluun asti, jolloin lastenteatteria tehdessä ei voi missään nimessä mennä sieltä, missä aita on matalin. Samaistuttavien hahmojen teossa on jotain todella palkitsevaa.”

Leikkikenttä rakentuu pala kerrallaan. Näyttelijät osallistuvat kaiken rakentamiseen, sillä kaikki tämä kuuluu kiertueella heidän tehtäviinsä – ei ole erikseen roudareita. Kuvassa Roosa Lehtinen kiinnittämässä valoja.

Heini Maaranen, lavastaja: ”Teatteri on hauskaa ja minun kohdallani myös sotkuista. Jään miettimään arkisia esimerkkejä kuten lumipalloefektiä ja sipulin kuorimista. Parhaimmillaan teatterin tekeminen antaa villejä vapauden tunteita. Yhdessä tekeminen ja asioihin uppoutuminen on usein todella palkitsevaa. Sitä voisi verrata yhteisen leikkikentän rakentamiseen: saa maalata, ommella, sahata, ruuvata, muovailla, liimata, mitä kaikkea nyt lopputuloksen saavuttamiseen tarvitaan ja sitäkään ei tarvitse usein tehdä yksin, vaan saa apukäsiä, jos ne ovat tarpeen.

Minuakin jännittää usein mukavalla tavalla, vaikken lavalle esityksessä astukaan. Näissä töissä tulee oltua myös paljon pois kotoa, se on joskus raskasta.”

Jotta voidaan rakentaa, pitää ensin purkaa ja sitten taas toisin päin. Kiertueteatterissa näyttelijät eivät vain ilmesty paikalle, vaan esimerkiksi Oskar Hartman osaa rakentaa kaiken alusta loppuun. Sitten vasta alkaa näyttelijän työ.

Oskar Hartman, näyttelijä: ”Alakoululaisista saa ihan valtavasti energiaa. He arvostavat sitä, että juuri me tulemme heidän luokseen ja teemme kaiken heidän vuokseen. Tuo vilpitön ilo menee suoraan sydämeen. Silti on hyvä muistaa, ettei tarvitse tykätä kaikesta.”

Veera Perttula, talous- ja myyntisihteeri: ”Teemme lastenteatteria, mutta aina pitäisi muistaa yksi asia: teatterilipun tai näytöksen tilaaja on aina aikuinen. Esityksen pitää siis puhutella myös esityksen ostajaa.”

Pia Hakala, Tiina Järvi ja Veera Perttula eivät pyörähdä näyttämöllä, mutta mikään ei toimisi ilman tätä kolmikkoa!

Antti Kauppi, teatteriteknikko: ”Esimerkiksi musiikkijuttuja ajatellen täytyy muistaa, että katsomossa on paljon tuoreemmat korvat kuin meillä tekijöillä.

Kiertueelle viedään ihan sama esitys kuin mikä tehdään talon omalle näyttämölle. Kiertueteatteri on siksi iso logistinen haaste: pystytysaika on rajallinen ja koulujen jumppasalit asettavat paljon rajoituksia. Lattiaan ei voi koskaan kiinnittää mitään eikä pimennystä voi luvata koskaan varmaksi. Jos tämä olisi helppoa, tätä tekisi kaikki.

Teatterin tekeminen on minulle iso asia. On aika hienoa, että meidän esityksemme saattaa olla monelle lapselle ensimmäinen teatterielämys!”

Pia Hakala, teatterisihteeri: ”Lastenteatteria ei voi tehdä yhtään sen huonommin kuin aikuisille suunnattua esitystä, päinvastoin.

Monesti esitykseen tulevat aikuiset sanovat, että nyt pitää olla nätisti ja hys hiljaa. Saa ehdottomasti elää mukana! Meidän yhtenä tavoitteenammehan on kasvattaa tulevaisuuden teatterissa kävijöitä.”

Pukuhuoneen pöydällä oleva maski saattaa kertoa jotain näyttelijä Roosa Lehtisen roolista. Miauuuuu!

Roosa Lehtinen, näyttelijä: ”Näyttelijän tarkoitus ei ole huijata lapsia, mutta se, että on onnistunut luomaan kaksi niin erilaista roolia, eikä lapsi tunnista niitä samaksi näyttelijäksi, on todella hieno tunne.

Kiertueteatterin merkitys on todella suuri varsinkin pienillä paikkakunnilla, joilla ei ole omaa teatteria: näissä paikoissa lasten silmistä näkyy into ja he malttamattomina odottavat, mitä magiaa on tapahtumassa. Erityisen hienoa on esityksen jälkeen kuulla, kuinka lapset ovat ihan tohkeissaan ja joku siinä hetkessä päättää, että hänestä tulee isona lavastaja tai näyttelijä.”