Teatteritaloissa valmistaudutaan kaikkien aikojen esityssyksyyn. Anastasian ja Baskervillen koiran syksyn lipuista on varattu jo suurin osa.

Tamperelaiset teatterit käyttävät osittain samoja ohjaajia ja näyttelijöitä. ”Kauppaseuran teatterissa on isompi väliaikamyynti, koska siellä käy rikkaampia katsojia”, vitsaili Otso Kautto tiistaisessa syyspressissään. Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen (oik.) odottaa erinomaista syksyä: Anastasian lipuista on jo varattu suurin osa.

Tamperelaisissa teatteritaloissa aloitetaan uutta esityskautta, josta on tulossa ensi-iltojen ja kantaesitysten vyöry. Tämä johtuu varastoon harjoitelluista esityksistä. Niiden ensi-iltoja jouduttiin koronarajoitusaikana siirtämään.

Myös yleisö on löytänyt tiensä takaisin katsomoihin. Varsinkin suuret musikaalit vetävät nyt lippuluukuilla. Tampereen Teatterin Anastasian syksyn lipuista on tällä hetkellä varattu jo 25 000 lippua. Se on noin 70 prosenttia tarjonnasta.

Anastasian Tampereen Teatteriin ohjaa suomalaisten musikaaliohjaajien kärkinimiin kuuluva Samuel Harjanne, jonka toinen ohjaustyö Come From Away nähdään kilpailevassa Tampereen Työväen Teatterissa.

Yhteensattuma ei ole tarkoituksellinen: Come From Awayn ensi-iltaa jouduttiin TTT:llä siirtämään alkuperäisestä pandemiarajoitusten takia.

Kansallinen näyttämö

Samalla on jouduttu pitkittämään Tampereen Työväen Teatterin 120-vuotisjuhlintaa. Vuonna 1901 perustetun teatterin juhlamusikaaliksi tilattu Momentum 1900 ja teatterin ensimmäisestä johtajasta kertova musiikkinäytelmä Teatterin rouva Tilda saavat ensi-iltansa tänä syksynä.

Tampereen Työväen Teatterissa on syyskaudella peräti kymmenen ensi-iltaa, joista yhdeksän on kotimaisia kantaesityksiä.

Johtaja Otso Kautto tunnistaa teatterin haasteet taloudellisesti vaikeina aikoina. Luottamusta tulevaan lisää kuitenkin jonkin verran teatterin saama kansallisnäyttämöasema, joka on kirjattu tammikuussa 2022 voimaan astuneessa, esittävän taiteen edistämistä säätelevässä laissa.

Lain mukaan Tampereen Työväen Teatterilla on vastaavanlainen asema kuin ruotsinkielisellä, Helsingissä toimivalla Svenska Teaternilla. TTT on ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kansallinen näyttämö. Se on myös suomalaisista maakuntateattereista suurin.

Vieläkin turvatumpi asema on Kansallisteatterilla ja Kansallisoopperalla, joiden rahoitus tulee suoraan valtion budjetista.

Kantaesitysten velvoite

”Kansallisnäyttämöasema on sekä palkinto että velvoite. Asema velvoittaa meidät olemaan jatkossakin kansallisesti merkittävä toimija ja koko teatterikentän kehittäjä”, Kautto sanoo.

Kauton mukaan, toisin kuin kilpailijansa, työväenteatterin on tuotava ohjelmistoon myös uusia suomalaisia suurmusikaaleja, sillä ala ja tekijöiden osaaminen eivät muuten kehity.

”Meidät tunnetaankin kotimaisten kantaesitysmusikaalien esittäjänä. Tämä linja jatkuu, sillä musikaalit ovat modernia koko kansan yhdistävää ja luokkarajat ylittävää teatteria. Minustakin on TTT:ssä tullut musikaalien ystävä, sillä ne edustavat aitoa kansanteatteria,” Kautto sanoo.

Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Sirkku Peltola aloitti Momentum 1900 -musikaalin taustatyöt viisi vuotta sitten. Kauton mukaan Peltolan kaltaisia kansainvälistä tunnustusta saaneita uusien musikaalien kirjoittajia on Suomessa vähän.

Kuin hyvään aikaan

Tampereen kolmannessa suuressa teatterissa, Komediateatterissa, syksyn esityskausi aloitetaan komedialla Kolmen kimppa, jossa on Teatteri Siperiastakin tuttuja ammattilaisia.

Teatterinjohtaja Panu Raipia on parhaillaan Seinäjoen kaupunginteatterissa ohjaamassa Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertovaa näytelmää Patruunatehdas.

Tampereen Komediateatterin johtaja Panu Raipia ohjaa parhaillaan Seinäjoen kaupunginteatterille näytelmää Patruunatehdas, jonka ensi ilta on 10. syyskuuta. Oman teatterin Baskervillen koira on Raipian ohjaus.

Hänen ohjauksensa Baskervillen koira saa ensi-iltansa Komediateatterissa lokakuun puolivälissä.

”Odotamme myös Komediateatterilla erittäin innokkaasti tulevaa esityskautta. Lipunmyynnin suhteen nyt on vähintäänkin normaalia. Baskervillen koira on myynyt niin hyvin, että siinä on tilaa vasta marraskuussa. Lähestymme arkea kuin vanhaan hyvään aikaan: täynnä täyttä höyryä. Katsojat ovat löytäneet takaisin teatteriin”, Raipia kertoo.

Baskervillen koira on humoristinen sovitus Arthur Conan Doylen klassisesta Sherlock Holmes -tarinasta.

”Näytelmän kirjoittanut amerikkalainen Ken Ludvig on elävä legenda komedioiden kirjoittajana. Teos on muutamalla näyttelijällä toteutettu hauska teatterileikki, jossa on myös ripaus jännää.”

Panu Raipia muistuttaa, ettei teatterin tulos koskaan saisi olla pelkkiä numeroita.

”Sen pitää olla itku, nauru tai kyynel. Siihen me panostamme. Yksi esimerkki tästä on Tuukka Huttusen tulkitsema Päämäärä tuntematon, joka myisi edelleen vaikka kuinka. Siitä pidetään nyt kuitenkin taukoa, mutta syksyllä 2023 se otetaan taas ohjelmistoon.”

Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen uskoo bussiryhmienkin vielä palaavan. ”En ole huolissani.”

Viime vuosien uusi piirre tamperelaisessa teatterielämässä on nimekkäiden, pääkaupungissa vaikuttavien näyttelijöiden ja ohjaajien työskentely Tampereella. Syksyllä Tampereella nähdään muun muassa nähdään Martti Suosalo Momentum 1900 -musikaalissa ja Sinikka Sokka Anastasiassa.

Tutuilla kasvoilla houkutellaan yleisöä pääkaupunkiseudulta, sillä maakunnista tulevat bussiryhmät ovat pienentyneet, ja teatterin on löydettävä uusia yleisöjä.

”Bussiryhmiä ei ole samalla tapaa kuin ennen. Ne covid taisi tappaa,” epäilee Panu Raipia.

Mikko Kannisen mukaan noin 30 prosenttia Tampereen Teatterin katsojista on nykyisin pääkaupunkiseudulta tulevia kotimaisia matkailijoita. Pääkaupunkilaisia kulttuurimatkailijoita on Tampereelle houkuteltu myös Visit Tampereen laajassa kampanjassa.