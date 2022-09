Tampereen Teatterin syksyn suurmusikaali Anastasia on tuonut näyttelijä Sinikka Sokan Tampereelle. Kysyimme, kenet hän veisi Rauhaniemen saunan lauteille ja minne hän istahtaa itse lasilliselle.

Onneksi olkoon Sinikka Sokka, olet päässyt Tampereelle. Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”Tampere on minulle hyvinkin tuttu työkaupunki. Tampereen Teatterissa olin jo Antti Puuhaarassa (1995) ja viimeksi Tampereen Työväen Teatterissa näytelmässä Kevytkenkäinen nainen (2017).”

”Tällä hetkellä Tampereessa minua houkuttaa eniten tuo teidän raitiovaununne. Olen ihan fani. Minulla on Nysse-korttikin! Ratikka on siistinyt todella paljon matkaa rautatieasemalta teatterille. Nyt Tampere ei näytä enää maalaiskaupungilta.”

Kuka? Sinikka Sokka Näyttelijä ja laulaja. Syntynyt 27. elokuuta 1948 Helsingissä. Asuu vakituisesti Helsingissä, mutta yöpyy Tampereen Teatterin Anastasia-musikaalin ajan arkisin asunnossa Tampereen keskustassa. Tampereen Teatterin Anastasia saa ensi-iltansa 2. ja 3. syyskuuta. Sokka esittää leskikeisarinna Maria Fedorovna Romanovaa.

Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat mieleen Tampereesta?

”Dynaaminen ja suorastaan vilkas, hyvällä tavalla maalainen sekä kultturelli.”

Kerro ikimuistoisin sattumus Tampereelta?

”Voi, olen huono kertomaan tarinoita, jotka pitäisi muistaa! Minähän täytin viime lauantaina jo 74 vuotta!”

”No, olihan se tietysti sattumus, kun Teatterikesän teltassa Keskustorilla jouduttiin Palava kaupunki -esitys keskeyttämään kovan ukonilman vuoksi. Vettäkin tuli niin, että helmat kastuivat. Se taisi olla neljä vuotta sitten.”

Kenet kutsuisit kanssasi Rauhaniemen saunan lauteille?

”Eikös Sanna Marin tule Tampereelta? Joo, hänet minä vihtoisin lempeästi rauduskoivuvihdalla ja sanoisin, että älä välitä noista pikkusieluisista aikuisista. Rentoudu!”

Korjaa jokin väärinkäsitys itsestäsi.

”Ihmisillä taitaa olla minusta aika pirteä ja ikinuori käsitys. On minussa toinenkin puoli: olen nimittäin kamalan kärsimätön. Ihmiset pitävät minua kärsivällisenä ja lempeänä, mutta en ole!”

Sinikka Sokasta on vaikea löytää diivan elkeitä, vaikka hän ehkä sellainen joskus haluaisikin olla – jos kehtaisi.

Oletko siis diiva?

”Olisi ihana olla diiva ja diivailla, mutten kehtaa (naurua).”

Mistä sinut löytää näytösten jälkeen?

”Arkisin näytökset loppuvat puoli kymmeneltä illalla. Keskustan kämpiltä löytää silloin, mutta viikonloppuisin junasta.”

Kenelle soitat tai viestittelet Tampereelta?

’”Ei tässä paljon ehdi työntouhussa soitella, mutta lapsenlapselleni ja uimaseuran mimmeille.”

Kenen kanssa vietät aikaa Tampereella?

”Tuttujen ja kollegoiden kanssa. Vierailijana tulee tietysti vietettyä paljon aikaa työkavereiden kanssa. On harvinaista herkkua istahtaa lasilliselle, kun ei töissä ehdi kunnolla jutella.”

Mihin te yleensä istahdatte ja mitä silloin löytyy lasista?

”Tampereelle on tullut paljon uusia kivoja paikkoja, mutta Kiveenhän jengi usein sortuu, koska se on teatterin vieressä.”

”Tilaan erittäin kuivaa valkoviiniä. Kivessä nyt ei muutamaa vaihtoehtoa enempää edes ole, vaikka hienostelijahan minä kyllä olen!”

Kulttuuriravintola Kivi Tampereen Keskustorilla on tunnetusti näyttelijöiden suosima paikka. Sieltä Sokankin saattaa joku ilta bongata työkavereiden kanssa turisemasta.

Kerro jokin romanttinen muisto Tampereelta?

”Sellainen minulla on Hotelli Tammerista ja Marskin sviitistä. Vietimme siellä ex-mieheni Alpo Suhosen kanssa vuosia sitten hyvin kaunista ja romanttista aikaa. Tammer on Suomen hotelleista lempihotellini. Fantastinen aamiaishuone oikein virittää romanttiseen tunnelmaan.”

Mihin viet vierailulle saapuvan ystäväsi Tampereella?

”Pyynikin munkkikahvilaan. Siellä on Teatterikouluaikanakin vietetty kavereiden kanssa aikaa. Veisin vieraan Sara Hildénin taidemuseoon ja sen jälkeen kuuntelemaan Tampere Filharmoniaa. Syömään menisimme Kauppahallin 4 Vuodenaikaa -ravintolaan. Aina ihana bouillabaisse ja yhtä ihana menu du jour. Siellä on myös hyvää jäätelöä – ja saa chablista!”

Olet Tampereen Teatterin Anastasia-musikaalissa leskikeisarinnan roolissa. Millaista se on?

”Joudun roolissa kaivamaan itsestäni hitauden ja myrtsisyyden. Hän on elämäänsä pettynyt nainen.”

”Musikaalihan on tehty täysin epookkiin (aikakauteen). Minulla on peruukki ja sekä tiara että kruunu. Talon oma koruvalmistaja Elise Rasehorn on tehnyt kaikki upeat korut, ja meillä on valtavan upea Pirjo-Liiri Majavan suunnittelema puvustus. Montussa on iso 13-henkinen orkesteri ja muun muassa instrumentalisti, joka soittaa seitsemää eri soitinta. On myös hienoa saada tehdä töitä ohjaaja Samuli Harjanteen ja taitavan ensemblen (työryhmän) kanssa.”

Mikä Anastasian tarinassa kiehtoo sinua?

”Tarinassa kiehtoo sekoitus faktaa ja mielikuvitusta. Musikaaliksi Anastasia sisältää paljon myös dramaattisia puhekohtauksia. Tarinassa on kuinka ollakaan onnellinen loppu. Tulkaa katsomaan – ja nenäliinat mukaan!”

