Näyttelijä Antti Tiensuu, 32, innostui jo kadonneeksi luullusta taiteenlajista ja tarttui legendan tuotantoon: ”Minua kiinnostaa epäonnistumisen teema”

Tampereella on maineikas historia lausuvista näyttelijöitä Veikko Sinisalosta lähtien, mutta viime vuosina lausuntataide ei ole ollut aivan samanlaisessa kukoistuksessa kuin takavuosikymmeninä. Antti Tiensuuta, 32, laji on kiinnostanut jo vuosia. Nyt hän ottaa niskalenkin Leonard Cohenin runoista.

Antti Tiensuu on Tampereen Teatterin näyttelijä, ja Liekki on hänen monologiesityksensä Leonard Cohenin runoista. Mikä Cohenin tuotannossa vetoaa sinuun?

”Olen alun perin tutustunut Leonard Coheniin musiikin kautta. Teini-ikäisenä oli aikakausia, jolloin kuuntelin pelkästään hänen tuotantoaan. Se oli samoihin aikoihin, kun Kaipauksen kirja -kokoelma julkaistiin suomeksi (2008). Sitä kautta tutustuin hänen runotuotantoonsa ja minulle selvisi, että Cohen itse piti itseään ennen kaikkea runoilijana. Cohenin lauluteksteissä minua on aina puhutellut se, että vaikka niissä on massiivisia ja vakavia teemoja, niissä on myös pilkettä silmäkulmassa ja ennen kaikkea armollista itseironiaa. Sitä puolta löysin entistä enemmän hänen runoteksteistään. Itseironia on minulle tervehdyttävää, koska olen ihminen, joka ottaa itsensä usein turhan vakavasti. Cohenin tekstit ovat auttaneet tässä.

Miten tulkitset Leonard Cohenin runoutta?

”Itsensä vakavasti ottaminen on pitkälti yhteydessä siihen, että keskittyy paljon itseensä. En osaa sanoa, kumpi tulee ensin: ne kietoutuvat niin tiivisti yhteen. Minua huvittaa, kuinka Cohenin runoissa silmiinpistävää on se, että hän kirjoittaa todella paljon itsestään. Kaipauksen kirja ja postuumisti julkaistu Liekki sisältävät Cohenin myöhempää tuotantoa. Tuntuu siltä, että Cohen oppi leppoisan itseironisen suhtautumisen iän myötä. Sama olisi minullekin ihan tarpeen nyt, kun lähden vähän kuin soitellen sotaan tulkitsemaan tällaisen vanhan mestarin tekstejä. En voi esittää niitä turhan vakavasti.”

Sinut on valittu vuonna 2014 Kajaanin runoviikoilla Vuoden nuoreksi lausujaksi. Olet aiemmin esittänyt myös Lauri Viidan runoja. Mistä innostuksesi lausuntataiteeseen kumpuaa?

”Itseironisesti voisin sanoa, että olen aina ollut niin huono laulamaan, että runonlausunta oli ihan luonnollinen valinta... Oikeasti se meni vähän sattumankin kautta. Osallistuin Vuoden nuori lausuja -kilpailuun ensimmäisen kerran vuonna 2012, kun Nätyn puheenopettaja Tiina Syrjä vinkkasi kilpailusta meille opiskelijoille. Innostuin kokeilemaan. Olen tutustunut lausuntaan myös äitini kautta. Hän pyörittää vieläkin lausuntaryhmää Nurmeksessa. Lapsuudessani hän lausui Eino Leinoa ja muita klassisia suomalaisrunoilijoita.”

Miten määrittelisit edustamasi lausuntataiteen?

”Suhtaudun lausuntaan liukuvana käsitteenä. Mielikuva lausuntataiteestahan on paatoksellinen: puku päällä painetaan menemään Eino Leinoa, Aleksis Kiveä ja muita mitallisia runoja. Cohenin tekstit ovat proosarunoja ja muutenkin jotain muuta kuin perinteisin mielikuva siitä, mitä on runo. Kaipauksen kirjaan suhtaudun kokonaisteoksena. Siellä on yhden tai kahden rivin mittaisia runoja ja välillä tosi pitkiä tekstejä, ja kaikki kuitenkin keriytyvät kiertämään samoja aiheita. Cohenin runojen sisältö on puhuttelee minua määrittelemättömällä tavalla, ja sitä yritän esityksessä tuoda parhaani mukaan esiin.”

Löytyisikö sinulta omia tekstejä lausuttavaksi? Oletko kirjoittanut itse?

”Pöytälaatikkoon. Luulen, että ne pysyvätkin siellä.”

Mitä Liekkiä katsomaan tulevalla yleisöllä on lupa odottaa?

”Tämä on huonoin mainospuhe ikinä, mutta minua kiinnostaa teksteissä oleva epäonnistumisen teema. Epäonnistumiset ja virheet koskettavat meitä kaikkia jollain tavalla. Tarvitseeko itseään rangaista siitä, että jokin menee pieleen, kun jokin kuitenkin aina menee pieleen?”

Antti Tiensuu on kuulunut Tampereen Teatterin näyttelijöihin vuodesta 2016 saakka. Parhaillaan hän on työlomalla.

Kuka? Antti Tiensuu Tamperelainen näyttelijä. Syntynyt Nurmeksessa vuonna 1989. Valmistunut Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmasta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2016. Kiinnitetty Tampereen Teatteriin samana vuonna. Parhaillaan työlomalla: kuvaa tv-sarjaa ja vierailee Tehdas-teatterissa Turussa. Liekki monologiesitys Leonard Cohenin runoista ensi-ilta Kulttuuriravintola Kivessä keskiviikkona 7.9. kello 20.

Oikaisu 4.9.2022 kello 19.39: Jutussa olevissa kuvissa oli virheellinen kuvaajatieto. Kuvaaja on Antti Yrjönen, ei Harri Hinkka.