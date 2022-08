Sappeen musikaaliyleisön hurmanneen Eino Grönin toive: ”Olisi hienoa esiintyä Pyynikin kesäteatterissa”

Eino Grönin elämästä kertova musikaali menee tunteisiin Sappeen kesäteatterissa Pälkäneellä. Esitykset päättyvät aina seisoma-aplodeihin. 83-vuotias laulajalegenda toivoo, että musikaalia voitaisiin esittää jossain muuallakin.

Aamulehti

Puhelimeen vastaa tiistaina aamupäivällä ääni, jonka miltei jokainen suomalainen tuntee vaikka unissaan. ”Grön.” Hän kertoo aloittaneensa juuri golfin pelaamisen yhdessä urheilu- ja viihdealan vaikuttajan Mikko Vannin kanssa. Haastattelu keskeytyy pari kertaa pelin etenemisen takia. Kyseiset kohdat erottuvat tekstissä kursiivilla.

Olet asunut koko kesän Pälkäneen Sappeessa itsestäsi kertovan musikaalin roolin takia. Miten olet viihtynyt?

”Erinomaisesti. Minulla on mukava asunto, jossa on oma sauna. Sappee on hieno, rauhallinen kylä. Tunnen olevani Sydän-Hämeessä.”

Saatko kulkea rauhassa vai pysäytelläänkö sinua, kun liikut Pälkäneellä?

”Kyllä pysäytellään ja juttelen mielelläni ihmisten kassa. Kiva juttu, kun jotkut kertovat näkevänsä minut ensimmäisen kerran livenä ja ovat yhä innostuneella mielellä.”

Mikä? Eino Grön -musikaali Sappeen kesäteatterissa Pälkäneellä nähdään tänä kesänä musikaali Eino Grönin elämästä. Esitykset jatkuvat 21.8. asti. Niihin on lippuja saatavissa. Tango D’amore kertoo reposaarelaisesta painijapojasta, josta tuli osa suomalaista iskelmämusiikin historiaa. Laulajan elämää seurataan Grönin Marjatta-vaimon näkökulmasta. Eino Grön on mukana jokaisessa esityksessä. Hän esittää itseään ja laulaa. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Heikki Paavilainen.

Saatko paljon henkilökohtaista palautetta Tango D’amore -musikaalin yleisöltä?

”Palaute on ollut ainutlaatuista! Sen antajat ovat sanoneet, että musikaali on hienoin kesäteatteriesitys mitä he ovat koskaan nähneet. Esitystä on toivottu kovasti muuallekin. Katsotaan nyt. Minulle mieluisin paikka olisi Pyyninkin kesäteatteri – esiinnyinhän Tampereella ensimmäisen kerran jo vuonna 1960.”

Grön: Hei odotatko hetken. Mä lyön yhden jutun. Jatketaan sitten.

Vanni: Loistava lyönti tohon. Hieno! Sä olet tottunut tekemään monta asiaa samalla kertaa.

Grön: No niin, täällä ollaan taas.

Esityksessä kuullaan vanha nauhoite, jossa Olavi Virralta kysytään, kuka voisi olla seuraava suuri, suomalainen ääni. Virta nimeää Eino Grönin, vaikka nuorella miehellä on mestarin mielestä vielä opittavaa. Kenet sinä Eino Grön valitset nyt seuraavaksi suureksi, suomalaiseksi ääneksi?

”En osaa suoralta kädeltä sanoa ketään. Esimerkiksi musikaalien puolella kuulee kyllä lupaavia ääniä.”

Onko nykyajan puhe- ja nenälaulajista yhtään mihinkään?

”Niin, monet tytöthän laulavat beibiäänellä. Räppääminen on ajan henki. Olen itsekin tehnyt levyn yhdessä räppärin kanssa. (Grön vierailee Pyhimyksen albumin Hyvät hautajaiset -kappaleella). Kyllä räppärit ovat musikaalisia kavereita kaikki. Ajattelen silti niin, että luontainen, normaali laulutapa tuottaa tulosta, jos siihen saa oman linjan.”

Grön: Jos mä taas lyön tässä, kun olen vuorossa.

Olet 83-vuotias. Miten olet jaksellut siellä musikaalihumun pyörteissä?

”Hyvin. Paljon kesäteatteria rankempia ovat keikkareissut ympäri Suomen. Tällainen musikaalityö ei tunnu niiden rinnalta miltään.”

Mitä sinulla on ohjelmassa syksyllä?

”Minua sykähdyttävät ulkomailla tapahtuvat esiintymiset. Matkustan syksyllä Irlantiin ja on tosi kiva esiintyä sikäläiselle suomalaisyhteisölle.”