Tampereen Teatterikesä käynnistyy maanantaina: Tauon jälkeen mukana myös kansainvälisiä esityksiä – Katso festivaalin aikataulu ja poimi toimituksen tärpit ohjelmistosta

Maanantaina alkavan Tampereen Teatterikesän pääohjelmiston teemoja ovat tänä vuonna yhteisöllisyys, välittäminen ja mielenterveys.

Ranskalaisohjaaja Philippe Quesnen Farm Fatale on yksi Teatterikesän kansainvälisistä produktioista.

Jo vuonna 1968 perustettu perinteinen Tampereen Teatterikesä käynnistyy jälleen maanantaina. Pohjoismaiden suurimman ja pitkäikäisimmän teatterifestivaalin avajaisia vietetään tuttuun tapaan Laikunlavalla tiistaina.

Viikon kestävän festivaalin pääohjelmistossa on tänä vuonna yhteensä 19 produktiota, joista osa on kahden vuoden tauon jälkeen myös kansainvälisiä. Kansainväliset esiintyjät saapuvat tänä vuonna Espanjasta, Ranskasta ja Belgiasta sekä Hollannista.

Esimerkiksi neljättä kertaa Teatterikesässä vierailevan ranskalaisohjaajan Philippe Quesnen Farm Fatale tuo näyttämölle ekovallankumousta puuhaavat sympaattiset linnunpelätinhahmot. Belgialais-hollantilainen All Inclusive on puolestaan esitys sodan estetisoinnista. Esityksen ohjannut Julian Hetzel on saksalaissyntyinen, nykyisin Hollannissa asuva esitystaiteilija, muusikko ja kuvataiteilija.

Kotimaisista teattereista festivaalilla vierailevat muun muassa Rovaniemen Teatteri, Oulun teatteri, Red Nose Company, Suomen Kansallisteatteri, Q-teatteri, KOM-teatteri, Helsingin Kaupunginteatteri sekä Turun Kaupunginteatteri.

Pääohjelmistossa esiintyviä teemoja ovat tällä kertaa yhteisöllisyys, välittäminen ja mielenterveys. Teatterikesän ohjelmakokonaisuuteen sisältyy pääohjelman lisäksi TelttaLab-esitykset G Livelab -musiikkiklubilla, runsas joukko virallista oheisohjelmaa, brunssikonsertti sekä torstaina järjestettävä Tapahtumien yö.

Ohjelmateltta TelttaLabin aikataulu Esitykset järjestetään G Livelabissa osoitteessa Puutarhakatu 1. Tiistai 2.8. Kello 16.30: Miksi ihmisellä ei ole häntää? Juha Hurmeen ekologiset iltamat, 26€ Kello 21: Kalevalafest – Sammon arvoitus. Klubi-ilta herättää kansanperinteen eloon, 26€ Keskiviikko 3.8. Kello 18: Rakastan! – Elämän mittainen tarina. Kurkistus taiteilijapariskunnan elämään, 26€ Kello 21: Satujen disko. Elävää musiikkia kuolemasta, synkistelemättä, 26€ Torstai 4.8. Kello 18: Näin jäätiin henkiin. Ikimuistoisia helmiä, tarinoita ja sävelmiä Anneli Saariston tulkitsemina, 27€ Kello 21: Yona (Trio). Valovoimaisen laulaja-lauluntekijän intiimi konsertti, 27€ Perjantai 5.8. Kello 16: SuomiFilmin Salaiset Kansiot. Komedia naisen asemasta Suomi-filmien maailmassa, 26€ Kello 21: Rajaton. Menestyneen a cappella -yhtyeen uniikki konsertti, 31€ Lauantai 6.8. Kello 18: Puku ommellaan hiljaisuudessa. Hannu-Pekka Björkman ja Jukka Perko Avara suurten kysymysten äärellä, 29€ Kello 21: Timo Tuominen avec Jacques Brel. Vaikuttavia tulkintoja Brelin chansoneista, 29€

Mitä ainakin kannattaa katsoa?

Kolme Aamulehden toimittajaa poimi oman suosikkinsa Teatterikesän ohjelmistosta.

Ilari Leppäniemi suosittelee: Alku keskikohta loppu

Yksi yleinen eikä ollenkaan huono argumentti teatteritaiteen hienouden puolesta on vaaran tuntu. Vaaran tuntu on katsojien tunne, joka syntyy, kun teos ei ole jossain kaukana toteutettu, televisio- tai radioteitse välitettävä tallenne, vaan heidän nenänsä edessä henkiin heräävä esitys kaikkine inhimillisine improvisoinnin ja vivahde-erojen ja virheidenkin mahdollisuuksineen.

Vaaran tunnun voi ennustaa nousevan uusiin sfääreihin Arni Rajamäen kirjoittamassa ja ohjaamassa Alku keskikohta loppu -teoksessa, jossa näyttelijä esittää yleisölle näytelmätekstin, jonka näkee itsekin ensimmäistä kertaa vasta lavalla. Teatterikesän kahdessa esityksessä minämuotoista monologia syötetään ensin Tampereen Työväen Teatterin Inke Koskiselle ja sitten Tampereen Teatterin Arttu Soilumolle.

”Taiteen huonoutta ja elämisen mahdottomuutta” kommentoiva teos on Rajamäen taiteellinen opinnäytetyö Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun vuodelta 2021. Tässä tapauksessa erityisesti näyttelijäntyössä korostuvan vaaran tunnun lisäksi on erittäin kiinnostavaa, millainen on itse tekstin sisältö. Mahdollisuudet kuulostavat rajattomilta.

Alku keskikohta loppu TTT:n Kellariteatterissa maanantaina 1.8. kello 19 (näyttelijä Inke Koskinen) ja tiistaina 2.8. kello 15 (näyttelijä Arttu Soilumo).

Markus Määttänen suosittelee: Pasionaria

Kuvitelma tulevaisuudesta ilman tunteita virtuoottisella liikekielellä! Tämähän viettelee jo ideana ja herättää heti himon nähdä La Veronal -tanssiteatterin Pasionaria-esitys, kotoisin Barcelonasta, Kataloniasta.

Maailma ilman tunteita on kiehtova teema. Omassa ajassamme tunteista saa yliannostuksen niin sosiaalisessa mediassa kuin journalismissa. Samaan aikaan mikään ei pelota ihmistä niin paljon kuin ajatus tunteiden katoamisesta. Silloinhan muuttuu palkoihmiseksi, kylmäksi kopioksi, joka vain näyttää ihmiseltä. Palkoihmisillä pelotteli alun perin Invasion of the Bodysnatchers -elokuva 1950-luvulla.

Mikä tekee ihmisestä ihmisen on sekin ikuinen kysymys. Sitä pohtii paitsi La Veronal -ryhmä, myös massiivinen West World -suoratoistosarja. Sen tuoreessa jaksossa jumaliksi kohottautuneet koneet etsivät tunnetta itselleen myös tanssista. La Veronal -ryhmän koreografin Marcos Moraun ajatus tunteettomuuden kuvaamisesta tanssin keinoin kutkuttaa heti.

Pasionaria Tampere-talon Isossa salissa lauantaina 6.8. kello 19.

Sau-Ching Wong on yksi Pasionarian esittävän espanjalaisen La Veronal -ryhmän tanssijoista.

Aino Kattilakoski suosittelee: Sokea piste

Koronapandemia on jättänyt tavalla tai toisella jälkensä jokaiseen yhteiskuntaan ja ihmiseen. Se paljasti paitsi yhteiskuntiemme haavoittuvia kohtia, myös eriarvoisuutta ja erilaisia arvoja.

Pandemiaa ja sen vaikutuksia karnevaalimaisella tavalla esittää Susanna Kuparisen ja Jari Hanskan käsikirjoittama ja Kuparisen ohjaama Sokea piste – tuhon ja toivon karnevaali, joka kuvaa vallanpitäjien lunastamattomia lupauksia ja niiden vaikutuksia lapsiin, nuoriin, perheisiin. Dokumentaarinen esitys kysyy, miksi ihmisten arkeen osuvia poliittisia päätöksiä peitellään tai pienennetään ja pyritään vaikutelmaan että ne ovat vaihtoehdottomia.

Kaikki Kuparisen ja Hanskan aiemmat teatteri- ja dokumenttitekemiset ovat ruokkineet tämän politologin mieltä. Eliitin sörkkiminen kiinnostaa aina.

Helsingin Sanomien mukaan Sokea piste ”sukeltaa limboon, jossa menoleikkurin viuhumista perustellaan milloin milläkin sanankäänteellä”. Käsikirjoituksessa on hyödynnetty Helsingin kaupunginvaltuuston julkisia asiakirjoja ja päättäjien haastatteluja. Kuulostaa jälleen mehukkaalta.

Sokea Piste TTT:n Eino Salmelaisen näyttämöllä perjantaina 5.8. kello 19 ja lauantaina 6.8. kello 15.

Pirjo Määttä (vasemmalla), Aksa Korttila ja Kristiina Halttu näyttelevät Sokeassa pisteessä poliitikkoja.