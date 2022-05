Tampereen Teatteri julkisti syksyn ohjelmistonsa – Anastasian lipuista mennyt jo puolet

Syksyn ohjelmistoon kuuluu viisi omaa tuotantoa ja kymmenen vierailuesitystä.

Tampereen Teatterin ensi syksyn vetonaulan, musikaali Anastasian, liput ovat liikkuneet hyvin. 3. syyskuuta ensi-iltansa saavaan näytelmään on myyty yli 17 000 lippua. Päänäyttämöllä esitettävän musikaalin ensi-ilta on loppuunmyyty.

Anastasian esityksiä on syyskaudella luvassa kaikkiaan 73, aina uudenvuodenaattoon asti. Musikaalin ohjaa Samuel Harjanne, ja pääosassa nähdään Tampereen Teatterin oma näyttelijä Pia Piltz.

Venäläisen Romanovien hallitsijasuvun tarinaan pohjaava Anastasia kantaesitettiin Hartford Stagella vuonna 2016. Broadwaylla sitä esitettiin yli 800 kertaa vuosina 2017–2019.

Stalinin kuolemaa ja Saiturin joulua

Vielä vahvemmin venäläisissä hallitsijoissa ollaan kiinni 26. lokakuuta ensi-iltansa saavassa Stalin kuolee -näytelmässä. Antti Mikkolan ohjaama musta komedia sijoittuu vuoden 1953 Neuvostoliittoon: diktaattori tekee kuolemaa, mikä ajaa kakkosmiehet Nikita Hrustsovin, Georgi Malenkovin ja Vjatseslav Molotovin haastavien tilanteiden eteen.

Näytelmä perustuu Fabien Nuryn kirjoittamaan ja Thierry Robinin piirtämään sarjakuvaan. Sarjakuvasta on tehty myös The Death of Stalin -niminen elokuva (2017), jonka on voinut nähdä suoratoistopalveluissa Suomessakin. Venäjällä elokuva kiellettiin.

8. syyskuuta ensi-iltansa saa Frankie ja Johnny kuun valossa. Frenckellin näyttämöllä esitettävä draama on alkuvuonna työnsä aloittaneen Hilkka-Liisa Iivanaisen ensimmäinen ohjaus Tampereen Teatterissa. Iivanainen tunnetaan Tampereella esimerkiksi Teatterikesän taiteellisen johtoryhmän jäsenenä.

Syksyn omiin tuotantoihin kuuluvat myös kaksi vanhaa tuttua: viime syyskuussa kantaesityksen saanut Salaisuuksien ilta sekä todellinen klassikko, 11. esitysvuotensa aloittava Saiturin joulu. Ebenezer Scroogen roolissa jatkaa Ilkka Heiskanen. Saiturin joulun pitkää ikää juhlistetaan uusintaensi-illalla 7. joulukuuta.

