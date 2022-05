Tampereen Teatterikesä julkisti pääohjelmistonsa – Kansainväliset esitykset palaavat: katso tästä koko 19 tuotannon lista

Tampereen Teatterikesä peruttiin koronan takia vuonna 2020, ja viime vuodenkin ohjelmisto koostui yksin suomalaisesta teatterista. Nyt ulkomaiset vierailijat tekevät paluun.

Surrealistisessa Philippe Quesnen Farm Fatale -näytelmässä linnunpelättimet visioivat maailmaa ihmisten jälkeen. Näytelmä on osa Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoa. Se tulee Tampereen Työväen Teatterin Suurelle näyttämölle.

Aamulehti

Tampereen Teatterikesän ohjelmistosta vastaavaan taiteelliseen johtoryhmään kuuluva Tanjalotta Räikkä sanoo ulkomaisten tuotantojen paluun olevan tärkeä asia, vaikka hän iloitseekin siitä, että viime vuonna tapahtuma saatiin järjestettyä kotimaisin voimin.

”Meidät on määritelty Pohjois-Euroopan suurimmaksi kansainväliseksi teatterifestivaaliksi. Se on se määritelmä, jonka mukaan meillä on olemassa strategia, reunaehdot ja rahoitus.”

Kansainvälistä ohjelmistoa Tampereen Teatterikesässä edustavat tänä vuonna ranskalaisohjaaja Philippe Quesnen Farm Fatale, espanjalaisen La Veronal -ryhmän tanssiteos Pasionaria sekä hollantilaisen Julian Hetzelin ohjaama All Inclusive.

Räikkä korostaa, että kansainvälisyyteen liittyy ohjelmiston monipuolisuuden lisäksi mahdollisuus esitellä ulkomaisille kuraattoreille suomalaisia tekijöitä ja teatteria. Tämä ulottuvuus on ollut tärkeä saada jälleen osaksi Teatterikesää.

Mikä? Tampereen Teatterikesä 2022 Teatterikesän avajaiset Laikunlavalla elokuussa 2021. Aika: 1.–7. elokuuta 2022. Paikka: Ympäri kaupunkia. Esityspaikkoja Tampereen Teatterissa, Työväen Teatterissa, Komediateatterissa, Tampere-talossa, Hällä-näyttämöllä, Pakkahuoneella, Teatterimontussa, Telakalla ja G Livelabissa. Lipunmyynti: Käynnissä. Lippuja myyvät Lippupiste (verkkokauppa ja myyntipisteet), Kulttuurimyymälä Aplodi (Tampereen Teatterin kivijalassa), Tampereen Työväen Teatterin lipunmyynti sekä Teatterikesän oma lipunmyynti (Tullikamarin 2. kerros). Taiteellinen johtoryhmä: Hilkka-Liisa Iivanainen ja Tanjalotta Räikkä.

Lista: 19 tuotannon pääohjelmisto

Ohjelmisto on tänä vuonna rakennettu teemojen perhe ja mieli ympärille.

Kansainväliset tuotannot

1. Farm Fatale. Neljättä kertaa Teatterikesään saapuvan ohjaaja Quesnen näytelmä sijoittuu ihmisten hylkäämälle maaseudulle, jossa ryhmä linnunpelättimiä muistelee menneisyyttä ja ideoi uutta, parempaa maailmaa ilman ihmisiä. Saksalaisen Theaterkritikenin avostelun mukaan näytelmän ansioita on muun muassa se, että linnunpelättimet ovat hauskempia eivätkä yhtä pölyisiä kuin ekologiset liikkeet. Muissakin kritiikeissä ”työttömien linnunpelättien ekovallankumousta” on kuvailtu oivaltavan ja ironisen hauskaksi.

2. Pasionaria. Koreografi Marcos Moraun perustaman La Veronal -ryhmän kuvitelma tulevaisuudesta ilman tunteita. Massiiviset lavasteet sisältävä esitys rakennetaan Tampere-taloon. Tanjalotta Räikkä: ”Tavattoman tyylikäs ja taitava, futuristinen fyysinen teos. Ilmiömäistä kehonhallintaa. Esitys, jota voi katsoa ja jonka voi ymmärtää osaamatta mitään kieltä.”

3. All Inclusive. Ohjaaja Hetzelin kuvaus sodan estetisoinnista käsittelee satiirisesti myös taidemarkkinoiden maailmaa. Sisältää jakson, johon ”katsoja halutessaan ajautuu osallistumaan”. Räikkä: ”Samaan aikaan räävittömän hauska sekä julma ja surullinen esitys. Takana on hirvittävän iso ajatus, jota käsitellään nerokkaasti nykytaidenäyttely-teeman lävitse.”

Kotimaiset tuotannot

4. Oulun teatteri: Poika joka katosi. Kuvaus perheen hädästä ja häpeästä huumeongelmien edessä. Ohjaus: Heta Haanperä.

5. Vaara-kollektiivi: Näyttelijän kuolema. Tutkielma näyttelemiseen ja esillä olemiseen liittyvistä tiedostamattomista motiiveista, häpeästä ja narsistisista tarpeista. Ohjaus: Eino Saari

6. Turun Kaupunginteatteri: Äiti. Kuvaus naisesta, jonka identiteetti murenee aviomiehen ja aikuistuneiden lasten etääntyessä kodista. Ohjaus: Maia Häkli

7. Rovaniemen Teatteri: Lempi. Minna Rytisalon kiitettyyn romaaniin (2016) pohjaava, Lapin sodan aikaan sijoittuva perhetragedia. Ohjaus: Miika Muranen

8. Helsingin Kaupunginteatteri: Bolla. Pajtim Statovcin Finlandia-palkitusta romaanista sovitettu näytelmä on tarina kielletystä rakkaudesta Kosovon sodassa. Ohjaus: Milja Sarkola

9. Suomen Kansallisteatteri: Sokea piste. Dokumentaarinen esitys kysyy, miksi ihmisten arkeen vaikuttavia poliittisia päätöksiä peitellään tai pienennetään. Ohjaus: Susanna Kuparinen

10. KOM-teatteri: Lou Salomé. Psykoanalyytikko ja kirjailija Lou Andreas-Salomén tarina. Ohjaus: Riikka Oksanen

11. Q-teatteri: Eriopis. E.L. Karhun vuoden 2021 tekstissä antiikin myytti kohtaa arktisen tragedian. Ohjaus: Akse Pettersson.

12. Teatteri Takomo: Viiksi-instituutti. Työryhmälähtöinen esitys on mykkäelokuvan, live-säestyksen ja esittävän taiteen hybridi.

13. 4 Floors of Whores: niXXXavuori. Kansallisromanttisessa mielenmaisemassa liikkuva esitys kysyy kysymyksiä häpeästä ja syyllisyydestä suhteessa kansalliseen identiteettiin.

14. Arni Rajamäki ja työryhmä: Alku keskikohta loppu. Rajamäen taiteellinen opinnäytetyö Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun on itseironista nykyteatteria, jossa näyttelijä tulkitsee yleisölle näytelmätekstin, jonka hän näkee itsekin ensimmäistä kertaa.

15. Talvikki Eerola: Mihin katosit? Nätystä viime vuonna valmistuneen Eerolan sooloteos on kuvaus siitä, kun lapsesta tulee vakavasti sairaan vanhemman huoltaja.

16. Kotiteatteri: Olohuoneessa. Kodin eri huoneisiin sijoittuvan esityssarjan avausosa. Kuka tahansa Tampereen keskusta-alueen tuntumasta voi ehdottaa olohuonettaan esiintymispaikaksi ja kutsua teatteriryhmän kylään.

17. Teatteri avoimet ovet ja Lahden kaupunginteatteri: Onnellisinta on olla onnellinen. Taisto Reimaluodon monologi ITE-taiteilijasta ja omintakeista ajatteluaan harjoittaneesta erakosta Elis Sinistöstä.

18. Teatteri 2.0. ja Eeva-Liisa Manner -seura: Kun kissakin kuoli aloin nauraa. Matka Eeva-Liisa Mannerin ajatuksiin ja havaintoihin. Ohjaus: Elina Snicker

19. Red Nose Company: Frankenstein. Kauhukirjallisuuden jättiläisestä ammentava komedia.