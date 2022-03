Teatteri Siperian uutuusesitys ottaa suomalaisen miehen perusteelliseen käsittelyyn – lue Miesliven arvio tästä

Teatteriarvio: Sketsikokoelma on hauska, mutta naurun aiheet ennalta arvattavia.

Mies, siitähän riittää aina huumorille aihetta! Teatteri Siperian Mieslive on kokoelma sketsejä, jotka kaikki ovat variaatioita samasta teemasta, miehestä.

Täsmällisemmin ilmaistuna esityksen teemana on keski-ikäinen suomalainen lihaa syövä heteromies. Tuloksena on esitys, joka on parhaimmillaan räävittömän hauska. Toisaalta se ei kerro mitään varsinaista uutta aiheestaan.