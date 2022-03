Teatteri heijastelee kriisiaikoja: Suomen autonomian ajasta kertovasta Momentum 1900 -musikaalista tuli ajankohtaisempi kuin TTT:ssa olisi haluttukaan

Tampereen Työväen Teatteri esitteli perjantaina kuluvan vuoden ohjelmistoaan. Ohjaajat uskovat, että teatterilla on juuri tässä ajassa paljon annettavaa.

Kyyneliltäkään ei vältytty, kun Tampereen Työväen Teatteri perjantaina esitteli kuluvan vuoden ohjelmistoaan.

Lue lisää: Tallenne: Tampereen Työväen Teatteri esitteli tulevaa tarjontaansa – mitä teatterissa on harjoiteltu korona-aikana?

Teatteri täytti viime vuonna 120 vuotta, ja tästä piti tulla juhlavuosi. Kuitenkin kaikkia ensi-iltoja on jouduttu jo siirtelemään, osaa useammankin kerran.

Nyt kun koronapandemia alkoi osoittaa rauhoittumisen merkkejä, maailmantilanne on eskaloitunut tuskallisen lähellä.

Samuel Harjanteen ohjaamasta Come From Awaysta on keväällä muutama ennakkoesitys, mutta ensi-ilta on siirretty syksyyn.

Suomen momentum

Ohjaajat kuitenkin uskovat, että teatterilla on juuri tässä ajassa paljon annettavaa.

”Vakavaksi vetää. Viisi vuotta sitten, kun aloimme Heikki Salon kanssa kirjoittaa musikaalia Momentum 1900, emme tienneet, millaisessa momentumissa elämme nyt harjoitusten alkaessa ja millaisessa momentumissa elämme syksyllä, kun musikaali saa ensi-iltansa”, ohjaaja Sirkku Peltola tunnusti.

Peltolan ohjaama, teatterin tämän vuoden suursatsaus Momentum 1900 on temaattista jatkoa Tytöt 1918 -musikaalille.

Tarina on nuorten ihmisten rakkauskertomus, mutta samalla musikaali kuvaa Suomen valtion irtaantumista Venäjän suuriruhtinaskunnasta, suomalaisen identiteetin rakentamista taiteen keinojen kautta, kansallistunteen nousua ja Suomen itsenäisyyden ajan alkua Nikolai II:n lähettämän manifestin jälkeen.

Sävellyksistä vastaa Eeva Kontu, ja tarina herättää henkiin tunnettuja suomalaisia taiteilijoita Akseli Gallen-Kallelasta Ellen Thesleffiin. Rooleissa nähdään muun muassa Martti Suosalo, Saska Pulkkinen, Emilia Keskivinkka, Petra Karjalainen ja Aimo Räsänen.

”Maailmannäyttelyt olivat sen ajan internet. Pariisin maailmannäyttelyyn odotettiin 58 miljoonaa ihmistä eri puolilta maailmaa, ja autonominen Suomi esiintyi niillä ensimmäistä kertaa omalla paviljongilla,” Peltola sanoi.

Come From Away syksyyn

Ajankohtaisuutta on TTT:n muissakin esityksissä. Keväältä syksylle siirretty, Samuel Harjanteen ohjaama musikaali Come From Away kertoo maailmanhistorian kohtalon hetkistä toivon ja lohdun näkökulmasta.

Maailmalla menestyneen musikaalin lähtökohta on dokumentaarinen. Tapahtumat sijoittuvat Kanadan Newfoundlandiin, 9/11-terrori-iskun jälkimaininkeihin ja perustuvat tapahtumissa mukana olleiden henkilöiden haastatteluihin.

Rooleissa nähdään iso joukko teatterin vakiväkeä, mutta myös TTT:ssä ensi kertaa vierailevat Jonna Järnefelt, Kaija Kärkinen, Nina Tapio ja Matti Leino.

Come From Away -musikaali tuo Tampereelle ensi kertaa muun muassa Nina Tapion.

Kuolemantanssi huhtikuussa

Jo keväällä suurella näyttämällä pääsee ensi-iltaan August Strindbergin tekstiin perustuva Kuolemantanssi, jonka rooleissa tanssivat ja näytelevät Jorma Uotinen, Sirpa Suutari-Jääskö ja Jukka Haapalainen.

”Strindbergin teksti on 120-vuotias näytelmä, joka edusti alun perin aika klassista puheteatteria. Tämä on enemmän alitajunnan ja symboliikan suuntaan viety esitys, joka edustaa visuaalista ja fyysistä tanssiteatteria”, ohjaaja Tiina Puumalainen luonnehti huhtikuun alussa ensi-iltansa saavaa Kuolemantanssia.

Tiina Puumalaisen ohjaama Kuolemantanssi on ensi-illassa huhtikuun 6. päivä. Rooleissa nähdään Jukka Haapalainen (vas.), Sirpa Suutari-Jääskö ja Jorma Uotinen. Teksti on 120 vuotta vanhaa August Strindbergiä.

Paikallisesti kiinnostava on Kellariteatterissa syksyllä kantaesityksensä saava Teatterin rouva Tilda, joka on teatterintutkija Hanna Suutelan kirjoittama näytelmä TTT:n ensimmäisestä johtajasta Tilda Vuoresta (1869–1922).

Nuoren polven teatterintekijän, Liila Jokelinin, ohjaama ja käsikirjoittama toimintakomedia Action Hero tuo Kellariteatterin näyttämölle lokakuussa Inke Koskisen, Pyry Kähkösen, Minna Hokkasen ja Jyrki Mänttärin.

Mitä? TTT:n juhlavuoden ensi-illat Ensi-illat keväällä 2022 26.3. Vala!, residenssin ensi-ilta (Kellariteatteri) 6.4. Kuolemantanssi, ensi-ilta (Suuri näyttämö) Ensi-illat syksyllä 2022 6.9. Teatterin rouva Tilda, kantaesitys (Kellariteatteri) 7.9. Momentum 1900, kantaesitys (Suuri näyttämö) 13.9. Paljon melua pizzasta, kantaesitys (Eino Salmelaisen näyttämö) 20.9. Berliinin taivaan alla, ensi-ilta (Eino Salmelaisen näyttämö) 21.9. Come From Away, Suomen kantaesitys (Suuri näyttämö) 29.9. Tää on ihan perheestä, kantaesitys (TTT-Klubi) 12.10. Vanhempainilta, kantaesitys (Eino Salmelaisen näyttämö) 13.10. Action Hero, kantaesitys (Kellariteatteri) 26.10. Aleksis Kivi, Tampereen ensi-ilta (Eino Salmelaisen näyttämö) Syyskuussa Tuolit, tarkka ensi-iltapäivä julkaistaan myöhemmin (Kellariteatteri) Lisäksi vierailuesityksiä.