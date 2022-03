Main ContentPlaceholder

Teatteri

Suora lähetys perjantaina kello 10.30: Mitä Tampereen Työväen Teatterissa on harjoiteltu korona-aikana?

Perjantaina kello 10.30 alkavan tilaisuuden juontavat näyttelijät Pyry Kähkönen ja Emmi Kaislakari. Luvassa on otteita suurmusikaaleista Momentum 1900, Come From Away ja Kuolemantanssi sekä asiaa vielä julkistamattomista ensi-illoista.

Viime vuonna 120 vuotta täyttäneen Tampereen Työväen Teatterin juhlamusikaali Momentum 1900 saa ensi-iltansa syksyllä. Musikaalin säveltäjä Eeva Kontu, ohjaaja Sirkku Peltola ja näytelmäkirjailija Heikki Salo.

Aamulehti Muiden suurten taidelaitosten tapaan Tampereen Työväen Teatteri on joutunut koronarajoitusaikana esittämään joko vajaille saleille tai pitämään ovensa kokonaan kiinni. Koronarajoitusten päätyttyä teatteri esittelee tulevaa tarjontaansa perjantaina. Aamulehti näyttää tässä jutussa suorana koko tilaisuuden lämpiöstä ja suurelta näyttämöltä. Esillä ovat muun muassa Pariisin maailmannäyttelyyn ja Suomen itsenäistymisen aattoon sijoittuva Sirkku Peltolan ohjaama suurmusikaali Momentum 1900 ja huhtikuinen ensi-ilta Kuolemantanssi, jossa nähdään tanssijat Jorma Uotinen, Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö. Myös syyskuussa ensi-iltansa saavasta Come From Away -musikaalista kuullaan näytteitä. Lisäksi luvassa on uusia julkistuksia. Tilaisuuden juontavat TTT:n näyttelijät Pyry Kähkönen ja Emmi Kaislakari. Lähetysikkuna lisätään tähän juttuun myöhemmin.