Tampereen teatterien kevätkausi käynnistyy tällä viikolla koronatauon jälkeen: ”Varmasti jää paljonkin pysyviä käytäntöjä” – Katso lista, mitä näytöksiä keväällä on tarjolla

Tampereen teattereissa käynnistyy tällä viikolla kevätkausi. Alkuvuoden sulun jälkeen ne palaavat nyt kolmen ensi-illan voimin. Koronapandemia on tuonut mukanaan epävarmuutta, mutta myös pysyväksi jääviä muutoksia käytäntöihin.

Aamulehti

”Iloa, lohtua ja taitoa. Jotain toipumiseen sopivaa.” Sitä lupaa Tampereen Työväen Teatterin teatterinjohtaja Otso Kautto kevään kattauksen sisältävän.

Ensimmäiset katsojatkin ovat jo päässeet aistimaan tunnelmaa Action Hero -näytelmän koenäytöksissä. Yleisö on ollut paikoin jopa riehakasta.

”Puute yhdessä kokemisesta on ollut kova. Olin vähän miettinyt, onko se pelkkä myytti, mutta ei se ollut”, Kautto sanoo.

Timo Torikka (edessä) ja Juha Sääski esiintyvät 24.2. Tampereen-ensi-iltansa saavassa Lehman-trilogia-näytelmässä.

Kevään ensimmäinen ensi-ilta on Lehman-trilogia-näytelmä torstaina 24.2. Se on yhteistuotanto, joka ehti jo pyöriä syksyllä Espoon kaupunginteatterissa. ”Nykyhetki on tehnyt näytelmästä entistä ajankohtaisemman. Se osuu monen ihmisen kiinnostukseen, vaikka emme me kyllä tilanneet tätä pankkikriisiä tähän.”

Seitsemästä keväälle tarkoitetusta ensi-illasta kaksi esitetään suunnitelmien mukaisesti ja neljä siirrettiin syksyyn. Yksi jäi vielä odottamaan parempaa ajankohtaa. Seuraava ensi-ilta on huhtikuussa, jolloin käynnistyvät tanssiteos Kuolemantanssin näytökset.

Jotain ihan uuttakin on luvassa. ”Come from Away -menestysmusikaalista sekä Berliinin taivaan alla- ja Vanhempainilta-näytelmistä nähdään suuren maailman malliin ennakoita keväällä, vaikka viralliset ensi-illat ovat vasta syksyllä. Keväällä on ehkä vielä tulossa hieman kokeilujakin, annamme runoudelle tilaa.”

Mikä? Poimintoja TTT:n ohjelmistosta Kinky Boots 17.3.–23.4. Come from Away (ennakkonäytös) 11.3.–7.4. Kuolemantanssi 5.4.–7.5. Matilda 25.2.–14.5. Berliinin taivaan alla (ennakkonäytös) 12.3.–20.4. PUNK 12.3.–30.4. Fransiskus ja Hildegard 19.3.–7.5. VALA! 21.–24.4.

”Ei ole nähty koskaan ennen”

Tampereen Teatterissa on tällä viikolla kova tohina päällä. Lavasteita kannetaan varastoista ja harjoitukset ovat käynnissä kaikkialla missä pystyy, teatterinjohtaja Mikko Kanninen kertoo. ”Sampanjaa roudataan ensi-iltoihin ja kaikkea muuta tällaista normaalia.”

Kevään näytökset pyörivät pääosin alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Tuotannosta Kanninen nostaa erityisesti Frenckell -näyttämöllä esitettävät näytelmät Kansalliskirjailija ja Salaisuuksien ilta. ”Niistä tuli meille syksyllä vähän yllättäenkin sellaista palautetta, että yleisö nauraa siellä koko ajan, vaikka niissä on myös se syvällisempi viesti, jonka yleisökin kyllä ymmärtää.”

Torstaina on vuorossa myös vuoden ensimmäinen ensi-ilta, Samuel Beckettin Huomenna hän tulee. ”Se on monellakin kriteerillä ehkä maailman paras näytelmä ja Tampereen Teatterin päänäyttämö on sille ehkä parhaan kokoinen. Juuri tällä näytelmällä on hyvä päästä aloittamaan tämä kevät.”

Huomenna hän tulee -näytelmässä esiintyvät muun muassa Ville Majamaa, Mika Nuojua, Tomi Alatalo, ja Martti Suosalo.

Vaikka rajoitukset nyt poistuvat, pieni epävarmuus on vielä läsnä. Ennustaminen on Kannisen mukaan muuttunut vaikeaksi eikä aiemmin varmoina pidetyistä hiteistäkään voi enää sanoa täysin varmasti, miten ne vetävät.

Syksyllä ensi-iltansa saavaa Anastasia-musikaalia Kanninen uskaltautuu kuitenkin hieman kehumaan. ”Siinä on paljon sellaisia kohtauksia, mitä katsoin, että tällaista ei ole kyllä nähty Suomessa koskaan, ja muutamia sellaisia hetkiä, että kaikki lentää penkistä.”

Mikä? Poimintoja TT:n ohjelmistosta Huomenna hän tulee 24.2.–30.3. Saatana saapuu Moskovaan 29.3.–9.4. Niskavuoren Heta 24.2.–30.3. Kansalliskirjailija 17.3.–11.5. Eikä yksikään pelastunut 22.4.–21.5. Kotiopettajattaren romaani – Jane Eyre 10.3.–18.5. HÄPEÄ! - Nolo komedia 11.3.–30.4.

Vielä on tilaa

Tampereen Komediateatterin ohjelmisto on pääasiassa kevään osalta ennallaan. Perjantaina ensi-illassa on Levätkää rauhassa, komisario Palmu -näytelmä. ”Siitä eteenpäin pidämme kaikki esitykset sen pohjalta, mitä aikanaan ollaan suunniteltu”, Tampereen Komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala kertoo.

Tammikuu oli teatterilla vielä hiljainen ja harjoitukset käynnistyivät vasta, kun alkoi näyttää siltä, että näytöksiä pääsee taas järjestämään. ”Aikamoista turbulenssia tämä alkuvuosi on ollut. Alkuun vaikutti, että joutuisimme olemaan pidempäänkin kiinni. Vaikka olemme tietysti iloisia, että saamme olla nyt auki, se suunnanmuutos oli taas aika nopea.”

Komisario Palmun näytökset olivat koko viime syksyn loppuunmyytyjä. Nyt tilaa näytöksissä on vielä, myös hiihtolomien aikoihin. ”Jos syksyllä on jollekin myyty ei oota, nyt vielä mahtuu melkein joka näytökseen.”

Sirkku Peltolan Mummun saappaassa soi fox -näytelmästä on enää seitsemän näytöstä jäljellä, kun alkuvuoden esitykset jouduttiin perumaan. Sen ehtii halutessaan nähdä vielä maaliskuussa.

Mikä? Poimintoja Komediateatterin ohjelmistosta Levätkää rauhassa, Komisario Palmu 25.2.–14.5. Mummun saappaassa soi fox 11.–29.3. Aladdin ja taikalamppu 13.–20.3. Päämäärä tuntematon 5.4.–8.5. Parasta ennen 30.3.–23.4.

Korona toi muutoksia

Vaikka salit saavat taas olla täynnä, näkyy koronapandemia vielä teatterien muissa käytännöissä. Aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti muun muassa maskin käyttöä edellytetään. Siirtymisiä saleihin porrastetaan ja vahtimestarit ohjaavat katsojia siirtymätilanteissa.

Aluehallintoviraston suositukset ovat tämän hetken tiedon mukaan voimassa helmikuun loppuun, mutta niitä ollaan valmiita jatkamaan tarvittaessa. ”Tarpeen tullen jatkamme käytäntöjä niin pitkään, kun katsojat kokevat ne tarpeellisiksi”, Tampereen Komediateatterin Ojala sanoo.

Terveysturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen ohella korona-aika on jättänyt jälkensä myös teatterien sisäisiin toimintoihin. Osa niistä on tullut jäädäkseen.

Tampereen Teatterilla on otettu Kannisen mukaan iso digiloikka muun muassa eri järjestelmissä ja etätyön vakiintumisessa osaksi rutiineja. Myös työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin seuranta korostui korona-aikana. ”Siitä varmasti jää paljonkin pysyviä käytäntöjä.”

TTT:n Kautto kertoo, että koronapandemia on pakottanut keskittämään voimavaroja laadunjalostukseen. Näytelmiä on harjoiteltu ensi-iltoihin, jotka sitten ovat peruuntuneet tai joita on ehditty esittää vähän aikaa, minkä jälkeen on tullut sulku.

”Tauot ovat kypsyttäneet esityksiä, kun on ollut eri tavalla aikaa miettiä, mitä jo esitetyistä näytöksistä on opittu ja mitä voisi tehdä paremmin.”