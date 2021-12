Komediateatteri kasvoi 30 vuodessa isommaksi kuin moni ymmärtääkään: ”Täytyi ihmisten vaihtua ennen kuin se loksahti, ja puhun nyt päättäjistä”

Kotoisa ja sympaattinen, kuvailevat työntekijät ja katsojat Tampereen Komediateatteria. Vietimme illan 30 vuotta täyttäneessä tamperelaisteatterissa. Selvisi, miten talo nousi koronakurjuudesta ja miksi Komediateatteri jättää suosiolla yhteiskunnallisen keskustelun muille.

Näyttelijä Jere Riihinen on vieraillut Komediateatterin esityksissä kymmenen vuoden ajan. ”Komediateatteri on merkinnyt minulle todella paljon”, Riihinen kertoo samalla, kun Katri Haukijärvi maskeeraa häntä.

Joulukuun perjantaina Tampereen Komediateatteri valmistautuu Lepää rauhassa, komisario Palmu -esitykseen jo 36. kertaa.

Sali on täysi. Maija Rökman Kangasalta on tullut paikalle, koska hänen helsinkiläinen ystävänsä Ritva Müller on ostanut sinne lipun jo aikoja sitten. ”Minä sitten paniikissa tulin tänne, koska tietojen mukaan ei ollut yhtään paikkaa vapaana. Mutta sitten kun tulin lipputoimistoon, yksi peruutuspaikka löytyikin”, Rökman sanoo.