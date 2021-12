Mari Turunen tekee äiten osan Pyynikin kesäteatterin Suomen hevosessa

Sirkku Peltolan suosikkikomedia saa ensi-iltansa Pyynkin kesäteatterissa heinäkuussa 2022. Roolitusta vaihdettiin tuotannollisista syistä.

Aamulehti

Sirkku Peltolan menestyskomedian Suomen hevonen roolitukseen Pyynikin kesäteatterissa on tehty muutoksia. Äiten roolissa nähdään Mari Turunen Tampereen Teatterista ja KK:n roolissa Petra Ahola Tampereen Työväen Teatterista.

Muissa rooleissa näyttelevät Tuire Salenius (Aili), Juhani Laitala (Lassi), Miia Selin (Jaana), Aimo Räsänen (Kai) ja Teija Auvinen (Mervi).

Suomen hevonen saa ensi-iltansa Pyynikin kesäteatterissa 8. heinäkuuta 2022, ja se toteutetaan Pyynikin kesäteatterin, Tampereen Työväen Teatterin ja Tampereen Teatterin yhteistuotantona.

Pyynikin kesäteatterin kesän 2022 toinen uutuus on Marika Vapaavuoren ohjaama ja käsikirjoittama nuorisomusikaali Groove, joka on ensi-illassa jo ennen juhannusta: 14. kesäkuuta. Groove on Pyynikin kesäteatterin ja Tampereen yhteiskoulun lukio TYK:n yhteistuotanto.