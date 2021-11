Tampereen Teatterimuseon kotisivu on nyt auki verkossa

Teatterineuvos Esko Raipia riemuitsee siitä, että vuodesta 1960 asti vireillä ollut teatterimuseohanke toteutuu viimein virtuaalisena. Hän kävi tällä viikolla lupaavia yhteistyöneuvotteluja Helsingin Teatterimuseon ja Museoliiton kanssa.

Aamulehti

Tampereen Teatterimuseon sivusto aukesi keskiviikkona verkossa osoitteessa tampereenteatterimuseo.fi. Kyseessä on merkittävä etappi hankkeessa, jonka alkupaukku kuultiin jo vuonna 1960.

Sivulla pääsee tällä hetkellä kuuntelemaan esimerkiksi Liisa Roineen, Tuija Ernamon, Ahti Kuoppalan ja Ilmari Saarelaisen teatterimuisteluja.

Museohankkeen päämoottorina toimiva teatterineuvos Esko Raipia kertoo, että kyseessä ovat vasta maistiaiset siitä, mitä tuleman pitää. Lisää materiaalia tulee esille sitä mukaa, kun taidegraafikko ehtii ajaa sitä sivulle. ”Hän on korkeatasoinen ammattilainen ja tarkkana kuin porkkana”, Raipia kuvailee.

Yhteistyötä viritteillä

Sivustolle on tulossa materiaalia kaikista Tampereen kuudesta valtionosuusteatterista sekä muun muassa sirkuksesta ja oopperasta. Raipia uskoo, että sivulta löytyy varsin hyvä kattaus jo kevääseen mennessä.

Raipia on hyvillään siitä, että teatterimuseohanke pääsi mukaan pormestariohjelmaan. ”Kaupungilta ensi vuonna tarvittava osuus on minimaalinen, todennäköisesti 35 000–40 000 euroa. Perustamiskustannukset ovat kaikkiaan arviolta 54 000 euroa. Alusta maksaa 20 000 euroa. Onneksi meillä on omassa porukassa henkilö, joka pystyy toimittamaan sen tällä hinnalla.”

Raipia tekee parhaillaan tarkkoja kustannuslaskelmia kaupungin kulttuuri- ja sivistystoimelle ja neuvottelee samaan aikaan Tampereen teattereiden kanssa siitä, miten ne lähtevät projektiin mukaan. ”Kanavat ovat nyt auki myös Helsingin suuntaan. Olen tällä viikolla käynyt hyvässä yhteisymmärryksessä neuvotteluja Helsingin Teatterimuseon ja Museoliiton mukaantulosta.”

Toive: kaikki mukaan

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Sofia Vikman (kok.) teki tammikuussa valtuustoaloitteen teatterimuseohankkeen edistämisestä. Hän on tyytyväinen siitä, että aloite sai valtuutetuilta laajan tuen ja pääsi mukaan pormestariohjelmaan.

”Kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotus sisältää kirjauksen virtuaalisen teatterimuseon edistämisestä. Rahoituksen kokoaminen on keskeistä hankkeen toteutumisen kannalta. Toivon, että hanke voidaan toteuttaa laajassa yhteistyössä alueen teatteri- ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja saada kaupungin lisäksi myös elinkeinoelämää mukaan.”

Vanhaa ja uutta

Kun kaikki on valmista, löytyy Tampereen Teatterimuseon sivustolta videoita, kuvia, tarinoita, historiallista faktaa, aikalaisten muisteloita sekä kaikkea mahdollista tamperelaiseen teatterielämään liittyvää materiaalia. Lisäksi tarjotaan tuoreita teatteriuutisia ja tietoa ajankohtaisista näytöksistä.