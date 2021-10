Main ContentPlaceholder

Tässä ovat Tampereen Matilda-musikaalin loistavat lapsitähdet – Syksyn jättiensi-ilta on ylistys lasten voimalle ja yllättää aiheensa rankkuudella

Tutustuimme Matilda-musikaalin lapsitähtiin. He kertovat, mikä näytelmän tekemisessä on hauskinta ja vaikeinta, ja mikä on rankankin tarinan suurin opetus.

Frida Ratinen, Helinä Puusa, Alma Järvensivu ja muut Matilda-musikaalin tähdet kertovat tässä jutussa, mikä näytelmän tekemisessä on hauskinta ja vaikeinta.

Miltä tuntuu elää perheessä, jossa vanhemmat eivät rakasta omaa lastaan ja arvosta tämän lahjakkuutta? Tätä kysyy Tampereen Työväen Teatterin uusi musikaali Matilda, jonka ensi-ilta on 27. lokakuuta. Päähenkilö Matilda on huikean hyvä lukemisessa ja matematiikassa, mutta hänen vanhempiaan kiinnostaa vain television tuijottaminen. Koulussakin on kamalaa, sillä ilkeä rehtori Agatha Trunchbull piinaa lapsia.