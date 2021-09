Anastasia-musikaalin päärooliin valittiin Tampereen Teatterin oma tähti Pia Piltz – ”Olihan se shokki”

Anna Kareninassa loistanut Piltz valittiin kymmenien hakijoiden joukosta nimirooliin.

Aamulehti

Tampereen Teatterin Anastasia-musikaalin nimiroolissa nähdään teatterin oma nouseva tähti Pia Piltz.

Piltz kertoo olevansa todella otettu, sillä paikkaa tavoitteli moni hänen suuresti ihailemansa näyttelijä.

”Olihan se shokki”, Piltz sanoo ja naurahtaa.

Lue lisää: Sadat näyttelijät ja musikaaliartistit osallistuvat koe-esiintymiseen viikonloppuna Tampereella – musikaalin kultasormi Samuel Harjanne hakee tähtiä uuden ohjauksen päärooleihin

Musikaalit pyritään yleensä ensin täyttämään mahdollisimman hyvin oman talon väellä, joten koelauluissa Piltzkin haki tavallaan musikaalin kaikkiin rooleihin.

”Se oli näitä ikimuistoisia puheluita, kun Samuel Harjanne (ohjaaja) soitti. Hän aloitti puhelun niin, että me ollaan tosi kiitollisia, kun osallistuit, mutta... me haluttais sut päärooliin! Siinä ehti käydä alhaalla ja nousta korkeuksiin”, Piltz kertoo.

Lue lisää: Tampereen Teatteri hakee lapsiavustajia vuoden päästä ensi-iltansa saavaan Anastasia-musikaaliin – nämä roolit ovat auki

”En ole Disney-prinsessa”

Anastasian roolissa Piltziä kiehtoo etenkin se, ettei se ole hallitsijasuvusta huolimatta prinsessarooli.

”Minulle on aina sanottu, että en ole mikään Disney-prinsessa luonnostaan ja päähenkilön Anyan tai Anastasian on juuri vaikea kuvitella, että hän voisi olla tsaarin perillinen. Anya yrittää vain saada selville, kuka hän on ilman, että hän haluaa mainetta tai rikkauksia. Se ristiriita kiehtoo.”

Ohjaaja Samuel Harjanteen käsiin on Pia Piltzin helppo heittäytyä: musikaalivelhon aiempia töitä ovat muun muassa Pieni Merenneito, Kinky Boots ja Billy Elliot.

Tavoitimme Piltzin Kotiopettajaren romaanin harjoituksista. Siinä hän näyttelee Berthaa. Alun perin helsinkiläinen Piltz kiinnitettiin Tampereen Teatteriin vuonna 2016, mutta jo sitä ennen hänet nähtiin Tampereella Les Miserables -musikaalissa.

Kehuja kriitikoilta

Taitavan laulajan ensimmäinen päärooli oli TT:n Anna Karenina kolme vuotta sitten. Suoritusta ylistettiin vuolaasti:

”Nimiroolissa häikäisevä Pia Piltz näyttelee itsensä kerralla suomalaisen teatterihistorian jättiläisten joukkoon. Niin intensiivistä ja repivää on hänen loistonsa lavalla”, kirjoitti Markus Määttänen Aamulehdessä (27.10.2018).

”Pia Piltz tulkitsee väkevästi Annansa ja erittelee hienovaraisesti tämän monisyisen psykologian”, Laura Kytölä kehui Helsingin Sanomissa (9.11.2018).

Tampereen Teatteri on saanut tehdä oman versionsa kuulusta Anastasia-musikaalista. Sen ohjaa Samuel Harjanne, jonka käsialaa ovat myös menestysmusikaalit Pieni Merenneito, Kinky Boots ja Billy Elliot.

Anastasian ensi-ilta on 3. syyskuuta 2022.