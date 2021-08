Katso kuvagalleria: Tampereen Teatterikesä kerää taas yhteen kulttuuri-ihmiset – Näin tapahtumaa vietetään: ”Järjestelyt ovat huippuluokkaa”

Tampereen Teatterikesä on joutunut venymään moneen aaltoilevan epidemiatilanteen takia. Festivaaliyleisö kiittelee kuitenkin ohjelmiston korkeaa tasoa ja esitysten jatkumista paineesta huolimatta.

– Hyvä teatteri-ilta on yhdessäoloa, makunautintoja ja vahvoja elämyksiä, toteavat Anne Pataniitty (vas) ja Harri Nysted Nokialta, sekä Pentti Lahtinen Pirkkalasta ja Anne Metsoinen Nokialta. Teatterikesään he uskaltautuivat, koska elääkin täytyy.

– Kirjoita suuret kiitokset, julistaa joensuulainen näyttelijä Olli-Kalle Heimo Tampereen Työväen Teatterin aulassa.

Ammattilaisille Teatterikesä on aina ollut kohtaamispaikka. Tänä vuonna merkitys on vain korostunut ja monelle esiintyjälle festivaali on vuoden ensimmäinen kosketus elävään yleisöön. Erityisesti opiskelijoille ja vastavalmistautuneille näyttelijöille Teatterikesä on nyt korvaamaton mahdollisuus tulla nähdyksi ja kokea aito vuorovaikutus yleisön kanssa.