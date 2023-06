Miten luonnonvaraiset eläimet pärjäävät nyt hellesäällä? Eläinlääkäri ohjeistaa, milloin eläimen voinnista pitää huolestua

Luonnonvaraisia eläimiä tuodaan kesällä Tampereella eläinlääkärin vastaanotolle tasaiseen tahtiin. Kysyimme Tampereen kaupungin valvontaeläinlääkäri Teemu Kipinoiselta, miten huonovointiselta vaikuttavaan villieläimeen tulee suhtautua.

Lämmin sää koettelee luonnonvaraisia eläimiä, joita voi uhata esimerkiksi nestehukka. Kuumalle säälle alttiimpia ovat nuoret ja vastasyntyneet eläimet. Kysyimme Tampereen kaupungin valvontaeläinlääkäri Teemu Kipinoiselta, miten luonnonvaraiset eläimet pärjäävät ja miten heikossa kunnossa olevan eläimen kohdatessa tulee toimia.

Kipinoisen mukaan lähtökohtaisesti luonnonvaraiset eläimet pärjäävät myös lämpimällä säällä, sillä ne pystyvät muuttamaan käyttäytymistään sään mukaan. Eläimet voivat olla lämpimällä säällä esimerkiksi aktiivisia enemmän yöaikaan, kun on viileämpää. Lämpimän sään ja kuivuuden kestolla on kuitenkin vaikutusta siihen, miten hyvin eläimet pärjäävät.

”Jos lämmin sää on lyhytaikaista, niin lähtökohtaisesti ei ole ongelmaa, mutta sen pitkittyessä voi alkaa syntyä esimerkiksi nestehukkaa.”

Erityistä ruuhkaa eläinlääkäriasemilla ei Kipinoisen mukaan ole kuitenkaan nyt nähty, mutta luonnonvaraisia eläimiä tuodaan kuitenkin asemille tasaiseen tahtiin. Hänen mukaansa luonnonvaraisten eläinten hoito ei käytännössä vaikuta myöskään Tampereen ruuhkaantuneisiin eläinlääkärien asiakasmääriin.

Soita neuvoja

Kipinoinen ohjeistaa varovaisuuteen, mikäli kohtaa huonovointisen eläimen. Hän muistuttaa, että esimerkiksi hylätyltä tai hädässä olevalta vaikuttava eläin on usein todellisuudessa emonsa tarkkailussa ja hoidossa, tai yksinkertaisesti lepää. Jos asiaan lähtee liian nopeasti puuttumaan, saattaa helposti aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Jos esimerkiksi poikaseen lähtee puuttumaan, niin pahimmassa tapauksessa emo saattaa hylätä sen. Tietenkin on asia erikseen, jos selvästi näyttäisi, että eläin on esimerkiksi loukkaantunut, niin sitten avuntarve voi olla merkittävämpi.”

Huolestuttavia merkkejä, joiden takia luonnonvaraisen eläimen kohdalla tilanteeseen kannattaa puuttua, ovat Kipinoisen mukaan esimerkiksi jalan ontuminen tai tuntikausien kyyhöttäminen suojattomalla ja avoimella paikalla.

Mikäli on epävarma, tarvitseeko eläin apua, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi luonnonvaraisten eläinten hoitoloihin, eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoisiin eläinsuojeluneuvojiin tai eläinlääkäriin.

Yhteystiedot Konsultoi tarvittaessa Tampereen kaupungin eläinlääkäri: Turvesuonkatu 15, Tampere, puhelinnumero 03 56544780. Vastaanottoajat arkisin kello 8–15. Pirkanmaan eläin­suojelu­yhdistys ry: luonnon­varais­neuvonta päivystää arkisin numerossa 045 221 7940. Sähköpostiosoite: luonnonvaraiset@pesu.org.

Anna vettä tarkasti

Kipinoisen mukaan paras tapa auttaa luonnonvaraisia eläimiä lämpimällä säällä on laittaa niille juomavettä tarjolle. Vesiastian tulisi olla mahdollisimman laakea, josta eläinten on helppo juoda, ja johon eläimet eivät helposti putoa. Korkealaitaisemmassa astiassa on oltava jokin apukeino, jota pitkin eläin pääsee kiipeämään pois astiasta.

”Jos tähän ryhtyy, niin vesi tulisi vaihtaa mieluusti kaksi kertaa päivässä eläintautien leviämisen estämiseksi ja veden tarjoamista tulisi jatkaa koko kesän ajan. Pitää myös huolehtia omasta hygieniasta ja tautiturvallisuudesta vesiastiaa käsiteltäessä.”