Tampereen Pieni Lelukauppa lopettaa keskustassa – Kauppias Janne Kataja moittii autotonta Hämeenkatua

Näyttelijä Janne Katajan pyörittämän Tampereen Pienen Lelukaupan toiminta lopetetaan Hämeenkadun kivijalkaliikkeessä. Myymälän sijainti ei ole ollut paras mahdollinen lelukaupan toiminnan kannalta, koska ostoksia haluttaisiin tulla tekemään ennemmin autolla kuin julkisilla liikennevälineillä.

Tampereen Pieni Lelukauppa lopettaa toimintansa Hämeenkadun kivijalkaliiketilassa. Sijainti joukkoliikennekadun varrella on osoittautunut hankalaksi lelukaupan toiminnalle, erityisesti koska asiakkaiden ostokset ovat usein kooltaan isoja, ja niitä voi olla vaikea kantaa.

”Suomessa suurin osa vuodesta on sellaista säätä, että ymmärrän hyvin kyseessä olevan eri asia, jos on pienen leikkimökin kokoinen lelulaatikko roudattavana tuulista ja sateista katua pitkin kuin se, että menet kauppaan, josta saat suoraan kärryillä vietyä sen auton perälle”, Tampereen Pienen Lelukaupan kauppias Janne Kataja sanoo.

Kivijalkaliike avattiin Hämeenkadulle hieman alle kaksi vuotta sitten. Lopettamispäätös harmittaa Katajaa, koska hän kertoo olevansa kiintynyt juuri kyseiseen myymälään ja Tampereen keskustaan. Hän toivoo, että kaupunkisuunnittelussa kuultaisiin enemmän myös kauppiaita.

”Se on kaikista meidän kaupoista lempikauppani. Hämeenkatu on hienon näköinen, ja pidän siitä, miten se ja raitiovaunu on tehty. Pitäisi aina kuitenkin muistaa, että jos kaupungin keskustat halutaan pitää elävinä, myös palveluntarjoajia pitää kuunnella.”

Kataja on sitä mieltä, että Hämeenkadun liikkeiden edustalla olisi hyvät puitteet tehdä esimerkiksi niin sanotut pick up -pysäköintipaikat. Pick up -pysäköintipaikoilla viitataan lyhytaikaiseen pysäköintiin, kun käydään esimerkiksi pikaisesti noutamassa jokin asia tai henkilö auton kyytiin.

Uusi Ideaparkiin

Myymälän loppuunmyynti alkoi maanantaiaamuna. Kataja odottaa poistomyynnistä vilkasta, koska lelukaupan myynti yleisestikin vilkastuu kesäisin.

”Kyllähän se aina houkuttelee väkeä paikalle, kun hyviä ja laadukkaita tavaroita saa huokeaan hintaan. Onhan se myös niin hieno kauppa, että niiden, jotka eivät ole siellä vielä käyneet, kannattaa tulla katsomaan. Sehän on tehty nähtävyydeksi, ja totta kai tehdään myös uusi kauppa nähtävyydeksi.”

Maanantaina 19. kesäkuuta hieman ennen puoltapäivää lelukaupan ovista astelee tiheään tahtiin ihmisiä sisään ja ulos. Ohikulkijat pysähtyvät usein vilkaisemaan loppuunmyynnistä kertovaa kylttiä.

Loppuunmyynnin jälkeen toiminta siirretään Hämeenkadulta Lempäälän Ideaparkiin. Avajaisia vietetään siellä syksyllä. Jokaisella yrityksen sijainneista on oma teemansa, ja Ideaparkin liikkeeseen on kehitelty kokonaan uutta teemaa.

”Siinä yhdistyvät suomalaiset perinteet ja Las Vegas”, Kataja väläyttää suunnitelmiaan.

Myös myymälän sisällä huomautetaan uudesta sijainnista kylttien avulla.

Pieni Lelukauppa Tampereen keskustan Stockmannin tavaratalossa jatkaa toimintaansa normaalisti.

