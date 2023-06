Yli 100-vuotias Tampereen Teatterin talo uudistuu – katso, miltä laajennus näyttää

Tampereen Teatteria laajennetaan pohjoisen suuntaan kohti kulttuuritalo Laikkua. Taustalla ovat toiminnalliset syyt sekä keskustan kulttuuritarjonnan ja elinvoiman tukeminen.

Tampereen teatteri valmistui vuonna 1912, minkä jälkeen rakennusta on muun muassa korotettu ja laajennettu eri vuosikymmenillä. Ilmakuva Tampereen teatterista keskustorin laidalla elokuussa 2022.

Aamulehti

Tampereen Teatterin rakennusta halutaan laajentaa, kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan. Teatteri sijaitsee Keskustorin laidalla Tammerkosken ja Hämeensillan kulmauksessa. Teatteria halutaan laajentaa toiminnallisista syistä, ja kaupungin tavoitteena on myös tukea keskustan kulttuuritarjontaa sekä kehittää läntisen keskustan elinvoimaa.

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on varmistaa merkittävän kulttuurilaitoksen toiminta keskeisellä paikalla, tiedotteessa todetaan. Tavoitteena on tutkia, miten teatterin nykyistä rakennusta voisi laajentaa pohjoissuuntaan samalla huomioiden ja turvaten merkittävä kulttuuriympäristö. Teatterin pohjoispuolella on kulttuuritalo Laikku.

Keskustan strategisessa osayleiskaavassa alue on osa ydinkeskustan kehittämisvyöhykettä. Se on osoitettu hallinnon ja palvelujen alueeksi, jonka kehittäminen tulee sovittaa arvokkaan kulttuuriympäristön vaatimuksiin.

Tältä Tampereen Teatterin pohjoispuolen laajennus voisi näyttää. Havainnekuvan näkymä on keskustorin suunnasta.

Suunnitelmat nähtävillä

Kaupungin verkkosivuilla on esittelyvideo laajennussuunnitelmista. Kaupungin kirjaamoon voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana. Kaavatyöstä on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus, kun asemakaavan valmistelu etenee luonnosvaiheeseen.

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, hakijan viitesuunnitelma ja muut asiaan liittyvät selvitykset ovat nähtävillä pidennetysti 17. elokuuta asti.

Valmisteluvaiheessa nähtäville tulee myös tiivistelmä tuoreesta teatterin rakennushistoriaselvityksestä. Uuden asemakaavan valmistelussa hyödynnetään lähialueilta tehtyjä arkeologisia selvityksiä, muita suunnitelmia ja muun muassa Kirkkopuiston alueen selvityksiä.

Tampereen Teatterin talo valmistui vuonna 1912. Sen jälkeen rakennusta on muun muassa korotettu ja laajennettu eri vuosikymmenillä.