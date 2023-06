Pride-viikon marssi kuljettiin Tampereella Koskipuistosta Sorsapuistoon. Osallistujia, juhlijoita ja mielenosoittajia oli liikkeellä ainakin 5 000.

Aamulehti

Tampereen keskusta täyttyi lauantaina karnevaalimaisesta protestihengestä, kun Manse Pride -marssi johdatti Pride-viikon kohti päätöstään. Pride-viikko huipentui Sorsapuistossa järjestettyyn tapahtumaan, jonka järjestämisestä vastasi Sinuiksi ry (entinen Seta ry).

Tapahtuman juonsi burleski- ja drag-esiintyjä Theodora Rex ja sen pääesiintyjänä oli Knife Girl. Tampereen sateenkaari­julistuksen toi Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd.).

Marssin alkamista odottava ihmisjono ylettyi Pikku Kakkosen leikkipuiston ja Ronganpuiston kulmasta aina Hämeenkadulle asti. Kuvassa etualalla on pride-lippuihin kuuluva lesbolippu.

Paikalla ollut poliisi sanoi, että järjestäjän mukaan marssiin osallistui ainakin 5 000 ihmistä.

Marssi kulki Vellamonkadulta Tammelan puistokatua pitkin kohti Sorsapuistoa.

Ylpeys säihkyi

Englannin kielen sana pride tarkoittaa ylpeyttä. Tapahtuma on tunnetuin seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöihin kuuluvien ja heitä tukevien tapahtuma maailmanlaajuisesti.

Yksi Manse Priden osallistujista oli ylöjärveläinen Kiia Kokko, joka tuli paikalle äitinsä kanssa. ”Olen täällä, että voin olla oma itseni. Olen juhlistamassa rauhaa ja yhdenvertaisuutta.”

Manse Prideen osallistui myös Mikko Haverinen, joka oli mukana järjestämässä pride-tapahtumaa Tampereelle jo vuonna 2005. ”Minulle pride merkitsee edelleen sitä, että saamme kaikki olla täällä yhdenvertaisesti. Voimme omasta ajatus­maailmastamme riippumatta juhlia yhdenvertaisuuden ilosanomaa ilon kautta.”

Kiia Kokko oli laittanut kasvoihinsa timantteja ja maalannut poskiinsa sateenkaariliput. Tapahtumassa nähtiin karnevaalimaista väriloistoa.

Mikko Haverinen oli mukana järjestämässä pride-tapahtumaa Tampereelle jo vuonna 2005.

Mukana protestihenkeä

Mikko Haverisen mielestä pride on nykyään enemmän juhlaa, kuin protesti. ”Mutta siihen kuuluu edelleen protestihenki. Kun olin järjestämässä pridejä vuonna 2005, niin siihen verrattuna tämä on nykyään myös karnevaali. Se ilo ja ilo ja ilo. Iloitsen siitä, että tästä on tullut yhteinen ilon juhla, jossa näkee laidasta laitaan ihmisiä.”

Haverinen sanoo, että paljon hyvää on tapahtunut esimerkiksi asenteissa ja lainsäädännössä. Silti kaikki eivät voi vielä elää avoimesti omana itsenänsä.

”Joudut elämään kaapissa. En tarkoita, että meidän täytyy olla aina kaapit levälläänkään, mutta että voisimme olla luontevasti omalla tavallamme, työyhteisössä, perhepiirissä, missä kukin sitten onkin. Että kaikki voivat olla luontevasti ja itsellensä rehellisesti.”

Sateenkaariliput sojottivat Eetu Sissalan nutturasta. ”Minulla on ollut tosi hyvä fiilis. Tämä on ensimmäinen pride, johon olen kerennyt ja uskaltanut osallistua. Onneksi on hyvä sää.”

Ekaterini Kasdaglisilla ja Lotta Nurmisella oli mukanaan panseksuaalien pride-lippu. Heidän mielestään etenkin Suomen translaki kaipaisi edistystä.

Normien purkamiselle on kysyntää

Veikko Vännille pride on merkittävä tapahtuma. ”Se on merkittävä yhdenvertaisuuden ja vapauden kannalta. Työskentelen itse nuorten parissa, ja koen priden yhteiskunnallisesti merkittäväksi asiaksi. Itselle tämä on myös henkilökohtaisesti tärkeä juhla.”

Vänni ajattelee, että pride on edelleen silti myös protesti ja kannanotto. Hän näkee, että niin seksuaalisuuteen kuin sukupuoleen ja parisuhdemalleihin liittyviä normeja tulisi laajalti purkaa.

”Meillä on todella paljon asioita sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksissa, joihin kaivattaisiin selkeästi parannusta. Normien purkaminen ja se, että kaikki ihmiset ovat näkyviä ja hyväksyttyjä omina itseinään. Käytännön tekoina sukupuolen binäärisyyden purkaminen olisi merkittävä asia ja kolmannen sukupuolen tunnistaminen lainsäädännössä.”

Vänni on hoitaja Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Lisäksi hän opiskelee seksuaalineuvojaksi.

Inari Huusko, Veikko Vänni, 10-vuotias Havu Vänni ja 8-vuotias Naava Vänni tulivat Sorsapuistoon riemuitsemaan. Paikalla oli osa perheestä. Mukana menossa oli myös valtava puhallettava yksisarvinen.

Iloinen puheensorina ja musiikki täyttivät lauantaina Tampereen Sorsapuiston. Tapahtumassa soi muun muassa Lady Gagan kappale Born This Way.

Juhlaa ja mielenosoitusta

Tapahtumaan osallistui yksityishenkilöiden lisäksi myös lukuisia järjestöjä ja niiden edustajia. Paikalla olivat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International, seksi- ja erotiikka-alalla toimivien oikeuksia edistävä järjestö Pro-tukipiste, Tampereen yliopiston sateenkaarijärjestö Sekava ry ja Tampereen seurakunnat.

Sinuiksi ry:n seksuaalineuvoja Reetta Kevätniemi oli tullut vapaa-ajallaan prideille.

Meri Papunen kuvaili prideja sanoilla iloinen, värikäs ja merkittävä. ”Olen täällä Tampereen seurakuntien sateenkaarityön vapaaehtoisena ja sateenkaari-ihmisenä. Päivä on ollut mahtava! Nämä ovat elämäni ensimmäiset pridet. On ihanaa nähdä näin paljon erilaisia ihmisiä kokoontuneena tärkeän asian puolesta.”