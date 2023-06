Mies sotki buffetpöydän ja sylki tuotteisiin tamperelaisessa kahvilassa – työntekijä: ”Todella kalliiksi kävi meille”

Tilanne eteni nopeasti ja kesti kaikkinensa vain noin viisi minuuttia. Tilanne sai alkunsa pyynnöstä käyttää kahvilan puhelinta.

Aamulehti

Mieshenkilö sotki perjantaina 16. kesäkuuta Tampereen Siperia-liikekeskuksessa sijaitsevan Pala Cafe -kahvilan salaattibuffetin ja sylki suojapleksin takana olevien leipomotuotteiden päälle. Puoliltapäivin sattuneen välikohtauksen seurauksena kahvila joutui sulkemaan buffettinsa ja heittämään satojen eurojen edestä tuotteita roskiin.

Pala Cafen asiakkuuspäällikkö Lauri Ahonen kertoo, että tapaus oli yllättävä ja järkyttävä. ”Minä olen ollut tässä töissä nyt kolme vuotta. Tämä on aivan ensimmäinen kerta kun käy mitään tällaista. Tämähän on muuten todella rauhaisa paikka ja meillä on parhaat asiakkaat.” Ahonen yllättyi näin rankasta yhtäkkisestä tapauksesta.

Kahvila pystyi jatkamaan lounaan tarjoilemista takatiloista olevista varastoista loppupäivän ajan. Normaalisti Pala Cafessa asiakkaat kokoavat itse ateriansa. Buffetin sulkeminen vaikuttaa Ahosen mukaan asiakasmäärään. ”Jos kaukaa huomaa, että meillä ei ole buffettia tuossa niin sehän vaikuttaa.” Pala Cafe sijaitsee aukealla ja keskeisellä paikalla liikekeskus Siperiassa.

Tulonmenetykset kahvilalle ovat suuret, koska kaikki makeatkin tuotteet jouduttiin poistamaan ja uusimaan. ”Varmasti todella kalliiksi kävi meille. Satasista puhutaan”, Ahonen sanoo.

Pala Cafe sijaitsee aukealla paikalla liikekeskus Siperiassa. Buffetpöydän tilalle oli siirretty vaalea ruokailuryhmä sen jälkeen, kun salaattipöytä jouduttiin sulkemaan.

Pyysivät puhelinta

Tilanne alkoi, kun kahvilaan tuli pariskunta ja naishenkilö pyysi saada soittaa puhelun kahvilan puhelimella. ”Kollega oli vastannut, että ei valitettavasti”, Ahonen kertoo.

Tämän jälkeen pariskunta oli näennäisesti lähtenyt, ja Ahosen kollega oli siirtynyt takahuoneeseen laittamaan tiskejä. Hetken päästä työntekijä kurkkasi takahuoneesta nähdäkseen, onko asiakkaita ja samassa hän huomasi miehen.

”Mies oli ihan paljain käsin alkanut napsimaan salaattipöydästä asioita.” Ahonen itse oli ollut samalla hetkellä käymässä wc-tiloissa, mutta saapuessaan takaisin hän kohtasi hädissään olevan kollegansa. Ahonen meni tilanteeseen ja kehotti miestä lopettamaan.

”Sanoin, että et voi tehdä noin. Et ole maksanut, niihin ei saa koskea paljain käsin, nyt loppu.” Tämän jälkeen pariskunnan naishenkilö oli sanonut, että heillä on maksuvaikeuksia ja kysyi, voisivatko he saada jotakin ilmaiseksi. Ahonen sanoi, ettei tämä onnistu ja kehotti jälleen pariskuntaa poistumaan.

”Sitten mies kumartui suojapleksin ylitse ja tahallaan yski meidän makeiden tuotteiden päälle.” Ahonen kehotti pariskuntaa poistumaan kovempaan ääneen ja lopulta nainen veti miehen mukaansa ja he poistuivat. ”Sen jälkeen kutsuin heti vartijan.”

Ahonen olettaa, että mies oli jonkun päihteen vaikutuksen alaisena. ”Silmät olivat lasittuneet ja liikehdintä jotenkin sellaista hidastettua.”

Kahvilassa häiriköinyt mies sylki suojapleksin takana olevien makeiden herkkujen päälle. Kaikki tuotteet, jotka eivät olleet kupujen alla jouduttiin uusimaan.

Harvinainen tapaus

Pala Cafen toimitusjohtaja Tuila Jaatisen mukaan tapaus on todella harvinainen. ”Vuosiin ei ole tapahtunut näin. Hirveän törkeää käytöstä ja ikävä tapahtuma kaiken kaikkiaan.” Erityisesti Jaatista harmittaa henkilökunnan vaaran uhka.

”Ihmisistä ei tiedä nykyään, se on sillä tavalla ikävää. Varsinkin tässä tilanteessa, kun on kuitenkin julkinen tila.”

Jaatinen on helpottunut, että tilanteessa ei käynyt mitään sen vakavampaa. ”Ja onneksi tässä on Securitas mukana ja meillä on valvontakamerat kaikkialla.” Toistaiseksi Jaatinen ei näe tarvetta lisävalvonnalle. ”Seurataan tilannetta ja pitää jutella muiden yrittäjien kanssa, että onko vastaavia tapauksissa ollut.”

Asiasta ei oltu vielä alkuiltapäivästä tehty rikosilmoitusta, sillä tietoa valvontakameramateriaalista vasta odotettiin. Tuntomerkkien perusteella vartijat olivat ounastelleet tuntevansa pariskunnan. ”Jos sieltä löytyy esimerkiksi nimet, niin tehdään siinä kohtaa se ilmoitus”, Ahonen kertoo.

Tapaus ei tule Jaatisen ja Ahosen mukaan vaikuttamaan kahvilan toimintaan. Buffet tarjoillaan maanantaina tuttuun tapaan. ”Meillä on kuitenkin asiakaskunta, joka odottaa meiltä lounasta ja on tottunut käymään”, Jaatinen sanoo. ”Uskotaan ja toivotaan, että tämä oli tämmöinen yksittäistapaus”, Ahonen sanoo.