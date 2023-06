Metallifestivaali rajoittaa liikkumista Tampereen Ratinanniemessä viikonloppuna

Ratinanniemen läpi kulkevat kevyen liikenteen väylät, ulkokuntosali ja koirapuisto ovat loppuviikon suljettuina.

Tampereen Ratinanniemen tapahtumapuistossa perjantaina ja lauantaina järjestettävä metallifestivaali rajoittaa alueella liikkumista festivaalin aikana.

Ratinanniemen läpi kulkevat kevyen liikenteen väylät, ulkokuntosali ja koirapuisto ovat suljettuina festivaalin vuoksi keskiviikosta sunnuntaihin 14.-18. kesäkuuta.

Alueen ympärillä olevaan autoliikenteeseen tilaisuus ei vaikuta.

Rajoitusten syynä on Tuhdimmat Tahdit -metallifestivaali, jossa esiintyy 23 kotimaista ja ulkomaista raskaan musiikin yhtyettä, kuten Mokoma, Lordi, Ensiferum, Dynazty, Diablo, Turmion kätilöt, Before The Dawn ja Metalite.

Paikalle odotetaan tapahtumajärjestäjän mukaan jopa 8 000 kävijää.