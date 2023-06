17 sai iloisia uutisia: tamperelaislukion yleislinjalle otettiin yllättäen lisää hakijoita sisään – Näin rehtori kommentoi päätöstä

Lisäyksen myötä koulun kaikki 290 opiskelijapaikkaa saatiin täytettyä.

Aamulehti

Sammon keskuslukion rehtori Tuija Ylöniemi sai torstaina soittaa seitsemälletoista lukioon hakeneelle mukavan puhelun. Sammon keskuslukion yleislinjalle päätettiin ottaa tavallista enemmän opiskelijoita, sillä koulun kaksi erikoislinjaa jäivät tänä vuonna yhteishaussa vajaiksi.

”Täydennys tehdään sen takia, että meillä jäi kaksi linjaa vajaaksi eli viestintä- ja skeittilinja, jolloin meidän kokonaismäärämme jäi pienemmäksi.”

Lukion yleislinjan kooksi oli alun perin määritetty 180 opiskelijaa, mutta syksyllä yleislinjalla opintonsa aloittaakin nyt 197 opiskelijaa. Skeittilinjalle opiskelijoita otettiin 6, urheilulinjalle 70 ja viestintälinjalle 17. Yhteensä Sammon keskuslukiossa opintonsa aloittaa syksyllä 290 uutta opiskelijaa.

Opintopolun mukaan

Opiskelijamäärän lisäyksen myötä lukion keskiarvoraja laski ja on nyt 8,58. Aikaisemmin koulu ilmoitti, että matalin keskiarvo, jolla opiskelija otetaan tänä vuonna kouluun olisi 8,62.

Sammon keskuslukio kertoi verkkosivuillaan, että samalla keskiarvolla 8,58 oli 24 hakijaa, joista kaikilla Sammon keskuslukio oli ensimmäinen hakutoive. 17 sisäänpäässyttä valikoituivat tästä joukosta Opintopolun jonojärjestyksen perusteella.

”Se tarkoittaa sitä, että Opintopolku on jo valmiiksi laittanut varalla olevat ihmiset järjestykseen. Ensimmäinen kriteeri siinä on keskiarvo”, Ylöniemi avaa.

”Jos siellä on samoja keskiarvopisteitä lukuaineista, niin seuraava kriteeri on, että otetaan kaikkien aineiden keskiarvot. Sen jälkeen on satunnainen järjestys, mutta me emme tee sitä järjestystä, vaan Opintopolku.”

Paikat vastaanotettu

Ylöniemi kertoo, että kaikki seitsemäntoista valittua ovat jo vastaanottaneet paikan. Hänen mukaansa ei kuitenkaan kannata heittää vielä toivoaan, jos on hyvin lähellä päästä sisälle varasijalta.

”Tämä systeemi elää. Jos joku nyt harmissaan jonottaa meille tai johonkin muuhun lukioon ensimmäisellä varasijalla, kestää aina vähän aikaa, kun edellinen vapauttaa paikan ja seuraava vastaanottaa sen.”

Päätös siitä, että erikoislinjoilta ylijääneet paikat täydennetään yleislinjan puolelle, on tehty elinvoima- ja osaamislautakunnassa.