Bodominjärven murhatelttaa käsitellään nyt Tampereella, ja pian se nostetaan pystyyn museossa – viillot ja verijäljet ovat yhä kankaan pinnassa

Bodominjärven murhiin liittyvä teltta on ollut aiemmin Keskusrikospoliisin säilytyksessä Vantaalla. Nyt telttaa on konservoitu Tampereella, jotta se saadaan säilymään mahdollisimman pitkään.

Bodominjärven murhiin liittyvää telttaa on konservoitu Tampereen Poliisimuseossa. Työtä tekee tekstiilikonservaattori Taina Leppilahti.

Aamulehti

Bodominjärven murhiin liittyvä teltta on tuotu Tampereen Poliisimuseoon konservointia varten. Poliisimuseon tutkija Juha Vitikainen kertoo, että konservointi on museon toimintaan liittyvää työtä, jonka tarkoituksena on säilyttää teltta.

Vitikaisen mukaan konservointiin liittyvä peruspuhdistustyö on jo valmis. Konservoinnissa teltasta poistettiin irtolikaa, maa-ainesta ja muuta orgaanista materiaalia, joka voisi vaikuttaa sen säilyvyyteen. Konservointi alkoi jo syksyllä 2022, kun teltalle tehtiin kuntoarvio. Seuraavaksi teltalle esimerkiksi mietitään sopivat tukirakenteet näytteille asettelua varten.

”Telttaa ei ole pesty, eikä sillä tavalla kajottu siinä oleviin muihin jälkiin, vaan keskitytty irtolian poistamiseen ja mahdollisten homevaurioiden arvioimiseen”, Vitikainen sanoo.

Teltta arvioitiin ennen konservointia todella huonokuntoiseksi. Vitikaisen mukaan teltta on nyt kuitenkin sellaisessa kunnossa, että se pystytään asettamaan näytille Vantaalle Rikosmuseoon ja nostamaan pystyyn teltan muotoon.

Heti rikostapahtuman jälkeen vuonna 1960 teltta oli kasassa, ja poliisit nostelivat ja tutkivat sitä paljain käsin. ”Tässä palataan ikään kuin siihen hetkeen, kun poliisi on tullut paikalle ja alkanut tutkimaan telttaa”, Vitikainen sanoo.

Teltan pinnasta poistetaan sellainen irtolika, joka voisi haitata sen säilymistä.

Autenttista likaa

Kun teltta asetetaan pystyyn alkuperäiseen muotoonsa, siinä näkyvät selkeimmin kaikki kankaassa olevat jäljet murhasta. Vitikaisen mukaan kankaassa näkyy repeämiä ja viiltoja sekä verijälkiä, ihmisruumiin eritteitä ja maasta tulleita jälkiä. Teltassa voi olla myös sen aiemman käytön aikaisia jälkiä ja poliisin teknisten tutkintojen tuomia jälkiä.

Vitikainen puhuu niin sanotusta autenttisesta liasta. Sillä tarkoitetaan likaa, joka on tässä tapauksessa ollut teltassa sillä hetkellä, kun murha on tapahtunut. Lika on Vitikaisen mukaan ikään kuin osa koko museoesinettä. ”Konservoinnissa joudumme miettimään sitä, kuinka paljon autenttisuutta myös lian näkökulmasta täytyy poistaa.”

Autenttista likaa on säilynyt paljon Bodominjärven murhatapausten teltassa, koska telttaa ei ole pesty. Vitikainen muistuttaa, että teltta ei ole vain rikoshistoriallinen esine, vaan itsessään jo rikospaikka. ”Harvoin pystytään tallettamaan kokonaista rikospaikkaa. Tässä tapauksessa niin on voitu tehdä.”

Rikosmuseon näyttelyä uusitaan Vantaalla, ja Vitikaisen mukaan teltta on tarkoitus siirtää sinne loppuvuoden aikana. Teltta ei siis ole esillä Tampereen Poliisimuseossa. Rikosmuseo ei ole yleisölle avoin museo, vaan se on tarkoitettu vain poliisin omalle henkilöstölle ja poliisin sidosryhmiin kuuluville vierailijoille.