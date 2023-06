40 metriä korkeaa mastoa suunnitellaan lähes kiinni tamperelaisen Ossi Suhosen ulko-oveen, kaupungille palauteryöppy – näin operaattori kommentoi

Tampereen Hallilaan suunnitellaan uutta tukiasemamastoa, joka sijoittuisi noin 15 metrin päähän viereisen rivitaloyhtiön asuntojen ulko-ovesta.

Tampereen Hallilassa jännitetään toteutuuko suunnitelma korkean tukiasemamaston rakentamisesta. Masto on suunniteltu rakennettavan puistoalueelle, hyvin lähelle asuinrakennuksia.

Aamulehti

Iso joukko tamperelaisia on allekirjoittanut adressin, joka vastustaa uuden tukiasemamaston rakentamista Tampereen Hallilaan asutuksen keskelle. Adressin on julkaissut Ossi Suhonen, joka asuu suunnitellun linkkimaston välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa asunto-osakeyhtiö Pehkusuonkulmassa.

Adressin lisäksi taloyhtiö on jättänyt Tampereen kaupungille muistutuksen kaavaillusta mastosta. Muistutuksessa todetaan, että masto on huomattava maisemahaitta, joka vaikuttaa myös asuntojen arvoon.

Muistutuksessa todetaan, ettei naapureita ole myöskään kuultu asiassa, ja asia tuli taloyhtiön tietoon vain muutama viikko sitten, vaikka asiaa käsitellään jo loppukesän aikana.

Suhonen kertoo, että yli 40 metriä korkean maston suunniteltu sijainti asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä keskellä suosittua virkistysaluetta on aivan käsittämätön. Mikäli masto rakennettaisiin, se sijaitsisi Suhosen mukaan alle 15 metrin päässä hänen kotinsa ulko-ovesta.

Suhonen toimii taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hän kertoo, ettei hän ole ainoa taloyhtiön asukas, joka maston ja hieman alle 10 neliömetrin huoltorakennuksen rakentamista vastustaa. Suhonen kertoo, että suurin osa 14 asunnon taloyhtiön asukkaista on tilanteesta huolissaan.

Kartta näyttää, kuinka lähelle asutusta mastoa suunnitellaan.

Tieto tuli kirjeellä

Suhonen kertoo, että tieto kaavaillusta mastosta tuli hänelle taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana kirjeellä touko- ja kesäkuun vaihteessa. Muille asukkaille kirjettä ei tullut.

Kirjeen avaaminen ja tieto korkean maston mahdollisesta rakentamisesta oli Suhoselle järkytys. Näin asian kokivat myös muut asukkaat.

”Ehdottomasti toivomme, ettei linkkimaston rakentaminen saa poikkeamislupaa ja edelleen rakennuslupaa lähelle kotejamme.”

Suhonen sanoo, että suurimmat huolet ovat näköhaitta ja mahdollinen äänihaitta, myös linkkimaston mahdollinen vaikutus asuntojen hintaan. Suhonen sanoo, että myöskään mahdollisista pitkäaikaisista terveysvaikutuksista ei ole tietoa saatavilla.

”On eri asia rakentaa asuntonsa tietoisesti maston viereen kuin että omistaa jo asunnon, jonka viereen masto rakennetaan. Tällöin tilanne olisi ennakoitavissa”, Suhonen täräyttää.

Tampereen kaupungin toimistoarkkitehti Merja Kinos kertoo, että naapurin kuuleminen linkkimaston mahdollisesta rakentamisesta päättyy torstaina 15. kesäkuuta. Kinos kertoo, että palautetta on tullut reilusti.

Saatu palaute käsitellään asemakaavoituksessa elokuun lopulla. Kinos tarkentaa, ettei poikkeuslupatyöryhmän kokouksessa päätetä mistään, vaan siinä katsotaan saatu palaute sekä edetäänkö asian kanssa nykyisellä suunnitelmalla vai tulisiko uutta paikkaa etsiä.

Herättää keskustelua

Tukiasemamaston rakentamista suunnittelee verkkoyhtiö DNA. Yhtiön radioverkkojohtaja Jarkko Laari sanoo, että DNA ja Tampereen kaupunki ovat etsineet Hallilasta yhteistyössä paikkaa uuden maston rakentamiseksi. Nyt suunnitellun paikan lisäksi on tarkasteltu myös muita vaihtoehtoja. Laari sanoo, että luontoarvojen näkökulmasta ne eivät ole olleet mahdollisia.

Laari tietää, että mastojen rakentaminen sekä niiden ulkomuoto ja korkeus herättävät usein keskustelua erityisesti tiheästi asutuilla asuinalueilla. Hän sanoo, että verkkoyhtiöt ovat asian kanssa puun ja kuoren välissä, sillä samaan aikaan, kun halutaan parempia verkkoyhteyksiä, mastoja ei haluta ympäristöön.

"Mikäli verkkoyhteydet halutaan pitää asuinalueella nykypäivän vaatimalla tasolla, mastoja voidaan joutua sijoittamaan jopa kilometrin päähän toisistaan. Määrää myös joudutaan tulevaisuudessa kasvattamaan, kun vaatimukset verkon toiminnalle kasvavat”, hän sanoo.

Mastojen korkeuteen, rakenteeseen ja sijaintiin asuinalueilla vaikuttaa Laarin mukaan muu rakennettu ympäristö sekä maaston muodot.

Laari kertoo, että mikäli alueella on kerrostaloja, mastoja voidaan sijoittaa esimerkiksi näiden katolle. Mikäli rakennuskanta on matalaa tai alueella sijaitsee paljon puustoa, ratkaisu on korkea maahan sijoitettava masto ja pieni rakennus sen ympärille.