Historiallinen alakoulu sijaitsee idyllisessä miljöössä Tampereella – Nyt edessä on miljoonien eurojen jättiremontti

Mikä? Harjun koulun perusparannus

Vanhempien koulurakennusten perusparannus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa 2025 ja valmistua toukokuussa 2026. Toisen rakennusvaiheen on määrä alkaa kesäkuussa 2026 ja valmistua toukokuussa 2027.

Kuntoselvityksien mukaan rakennuksissa tulee tehdä mittavia rakenteellisia korjaustoimenpiteitä julkisivuissa, sisätiloissa sekä piha-alueella.

Lisäksi rakennuksiin tehdään toiminnallisia parannuksia, jotta ne vastaisivat paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin ja erityisopetuksen tarpeisiin. Rakennusten esteettömyyttä parannetaan.

Tarveselvityksen esittämän laskelman mukaan remontin kustannusarvio on 8 155 000 euroa.