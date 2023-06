Kaksi muutosta sekoitti Tampereen Veden laskutuspakan pahoin.

Ote maksumuistutuksesta, jossa alkuperäisen laskun eräpäivä on ollut vuoden 2022 kesäkuussa. Perintäyhtiö on lisännyt laskuun vuotta myöhemmin viiden euron muistutusmaksun.

Tampereen Veden asiakkaat ovat saaneet viime viikkoina maksumuistutuksia jopa lähes vuoden vanhoista laskuista perintäyhtiöltä. Laskun päiväyksestä on maksuaikaa 10 vuorokautta, eli paperipostina maksuaikaa jää alle viikko kirjeen saapumisesta. Lapussa kerrotaan, että maksamatta jättäminen voi johtaa vedenjakelun keskeyttämiseen.

Tampereen Veden asiakaspalveluvastaava Katri Loikkanen kertoo, että muistutuskirjeiden viivästymiseen on pääosin kaksi syytä. Tampereen Veden käyttämäksi perintäyhtiöksi on vaihtunut koko Tampereen kaupungin tavoin Suomen kuntaperintä oy, ja lisäksi Tampereen Veden kirjanpitojärjestelmä on vaihtunut viime kesänä. Muutosten vuoksi muistutus- ja perintätoimet on silloin keskeytetty.

”Olemme halunneet varmistaa, että virheellisiä laskuja ei lähde. Nyt on kyse muistutuskirjeistä, ei vielä varsinaisista perintätoimista.”

Miltä ajalta nyt tulevat muistutuslaskut ovat, ja milloin niiden lähettäminen on alkanut tauon jälkeen?

”Vanhimmat laskuista ovat viime kesältä. Tällä hetkellä muistutamme viime syksyn laskuista.”

Asiakkaita ei ole ilmeisesti mitenkään informoitu asiasta?

”Emme voineet olla varmoja, milloin riittävät tarkastelutoimet saadaan valmiiksi. Se tosiaan viivästyi melko paljon siitä, mikä oli alun perin tarkoitus. Asiakkaan kannalta hyvä asia on, että me emme laskuta näistä viivästyskorkoja tai ylimääräisiä kuluja.”

Paljonko maksamattomia laskuja on, joista lähtee muistutus?

”En pysty tarkkaan sanomaan, mutta varmaan sadoista puhutaan kuitenkin.”

Eikö ole Tampereen Veden kannalta huonoa bisnestä, että annetaan vuosi ilmaista lainaa asiakkaalle?

”Olet oikeassa, mutta olemme halunneet olla varmoja, että muistutukset lähtevät aiheellisista avoimista saatavista.”

Miksi laskussa ei ole mitään laskun numeroa tai muuta tunnistetta, joka löytyy alkuperäisestä laskusta?

”Kirjeissä näkyy Suomen kuntaperintä oy:n asiakasnumero sekä laskunumero, maksajatiedot ja tilinumero, sillä olemme ulkoistaneet kaikki muistutus- ja perintätoimet heille. Kirjeissä on maininta, mistä avoimesta saatavasta saa lisätietoja.”

Tampereen Veden verkkopalvelu näyttää myös maksettuja laskuja maksamattomina tai osittain maksettuina. Onko tämä tiedossa?

”Se on meillä tiedossa, ja olemme korjaustoimia tekemässä parasta aikaa.”

Avoinna-tilassa olevat laskut ovat yleensä maksamattomia. Tampereen Veden verkkopalvelu näyttää tällä hetkellä myös maksettuja laskuja virheellisesti avoimina ja osittain maksettuina.

Onko Tampereen Vedelle tullut yhteydenottoja muistutuslaskuista?

”On jonkin verran toki tullut, mutta ei mitään valtavaa määrää. Saatavat sinällään ovat ihan aiheellisia, mutta toki olemme pahoillamme, että olemme näin myöhässä muistuttamisten kanssa.”

Mitä asiakas voi tehdä, jos hän on epävarma, mistä laskussa on kysymys, kun verkkopalveluunkaan ei voi luottaa?

”Hän voi olla meidän asiakaspalveluun yhteydessä, niin saa ajantasaisen tiedon laskujensa tilasta.”

Laskussa kerrotaan, että vesi voidaan katkaista. Missä vaiheessa vesi menee poikki?

”Se ei mene vielä perintäkirjeistäkään. Toimitusehdot ohjaavat veden katkaisuprosessia, koko prosessissa puhutaan useammista kuukausista.”

Miksi kirjeessä kerrotaan sitten asia uhkaavaan sävyyn?

”Lauseen tarkoitus ei ole tarkoitus ole olla uhkaava, vaan tiedottava siitä, mihin laskujen maksamatta jättäminen voi pahimmillaan johtaa. Meillä on ollut aikaisemminkin ihan samanlainen malli.”

Eli ihmisten ei tarvitse pelätä, että vesi on kotona poikki lomalta palatessa?

”Ei, olemme asiakkaaseen yhteydessä, mikäli katkaisu­toimenpiteisiin ryhdyttäisiin. Yleensä löytyy ratkaisu ennen katkaisutoimia. Kirjeitä on kaiken kaikkiaan vesisaatavissa viisi ennen veden katkaisun harkitsemista.”