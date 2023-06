Tampereelta saa juhannukseksi halvimmillaan majoituksen reilusti alle satasella – Tältä varaustilanne näyttää nyt

Tampereen majoituskohteiden varauskalenterit ovat juhannuksen lähestyessä alkaneet täyttyä. Varausten määrän uskotaan keskustan hotelleissa vielä nousevan keskikesän juhlan lähestyessä.

Jos miettii juhannuksen viettämistä kaupungissa, ainakin Tampereella on majoituksessa tarjolla vielä valinnanvaraa. Verkon eri majoitussivustojen mukaan kahdelle hengelle on yhdeksi yöksi vapaana useita vaihtoehtoja.

Hotels.com-sivusto tarjoaa ajalle 23.–24. kesäkuuta 63 majoituspaikkaa, Booking.com-sivusto puolestaan 127 majoituspaikkaa. Tarjontaa riittää myös Airbnb-vuokraus­palvelussa, joka tarjoaa juhannusyöksi Tampereelta 340:tä majoituspaikkaa.

Vaihtelua on myös majoituksen hinnoissa. Edullisimmillaan huoneen voi sivustosta riippuen saada kahdelle hengelle yhdeksi yöksi noin 49–67 euron hintaan. Esimerkiksi Hotels.com-sivustolla majoituksen keskihinta on juhannuksena vajaa 160 euroa yöltä.

Kalleimpien majoitusten hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa. Esimerkiksi Booking.com-sivusto tarjoaa Tampereelta kokonaista loma-asuntoa Pispalasta 776 euron hintaan, Airbnb-palvelussa kalleimmat majoitukset ovat yli 500 euroa yöltä.

Booking.com- ja Hotels.com-sivustolta on varattavana sekä hotellihuoneita että muita majoituspaikkoja. Luvut on poimittu maanantaina 12. kesäkuuta.

Mitä? Poimintoja hinnoista Keräsimme esimerkkejä halvimmista hotellihinnoista Tampereella 23.–24. kesäkuuta. Esimerkkiperheen lapset ovat 5- ja 7-vuotiaat. Kahdelle aikuiselle Hotel Lamminpää: 65 euroa.

Hotelli Uninen Tampere: 80 euroa.

Omena Hotel Tampere: 81 euroa.

Hotelli Ville: 82 euroa. 4-henkiselle perheelle Hotel Lamminpää: 85 euroa.

Omena Hotel Tampere: 100 euroa.

Holiday Inn Tampere Central Station: 143 euroa.

Scandic Tampere Koskipuisto: 164 euroa. Lähde: Esimerkit poimittiin Booking.com-sivustolta 12.6.2023.

”Varteenotettava” aika

Varauksia on jo tehty, mutta jos liikkeelle lähtee nyt, huoneen voi yhä saada. Näin kuvailevat juhannuksen varaustilannetta Original Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtaja Marco Sylvelin ja Scandicin Tampere Cityn ja Hämeenpuiston hotellinjohtaja Airi Tarvainen.

”Nähtävissä on, että juhannusvieraita on Tampereelle tulossa, mutta ei mitenkään valtavia määriä”, Sylvelin kertoo. ”Juhannus ei perinteisesti ole ollut mikään varsin kova sesonki.”

Tarvaisen mukaan kaupunkijuhannus lähti trendinä nousuun joitakin vuosia sitten. Hän uskoo trendin voimistuvan. ”Kaikki eivät todellakaan lähde mökkijuhannusta viettämään. Kyllä tämä on kaupallisestikin ihan varteenotettava ajankohta.”

Siihen, mihin juhannusta lopulta lähdetään viettämään, vaikuttaa myös sää. Etenkin helle voi karsia hotellivarauksia, Sylvelin sanoo. Kaikkiaan keskustan hotelleihin odotetaan tulevan juhannukseksi vielä lisää varauksia.

”Varauksia tehdään usein suhteellisen myöhään ja lähellä tulopäivää”, Tarvainen sanoo.

Kesäviikonlopuille tilaa

Monen suomalaisen kesäloma alkaa juhannuksesta. Tarvainen odottaa, että edessä on viime vuosien tapaan hyvä matkailukesä. Hän kuvailee loppukesän varaustilannetta positiivisen rohkaisevaksi.

”Varauksia on jo hyvin pohjalla, mutta saatavuutta on yhä”, Tarvainen sanoo. Hän kertoo, että matkan ajankohdalla on tilanteeseen selvä vaikutus. ”Loppuviikon päivät ja viikonloput varataan usein ensimmäisenä, mutta alkuviikon päiville tilaa on ehkä paremmin ja hyvään hintaankin.”

Sylvelin sanoo, että mahdollisuudet varata itselleen kaupunkiloma Tampereelle ovat yhä hyvät. Hänen mukaansa varaustilanteessa näkyy nyt se, että tänä kesänä Tampereella on isoja massatapahtumia viime kesää vähemmän. ”Pääsääntöisesti kaikille kesäviikonlopuille on vielä tilaa ja sitä löytyy nyt todennäköisesti lyhyemmälläkin aikajänteellä.”

Poikkeuksen muodostavat perinteisesti Tampereen hotellit täyteen vetävät musiikkifestivaalit Tammerfest heinäkuussa ja Blockfest elokuussa. Niiden ajaksi majoituksen löytäminen voi Sylvelinin mukaan olla jo haastavampaa.