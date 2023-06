Tamperelainen tanssi- ja liikuntastudio Fiilis Fitness muuttaa nimensä ja toimitilansa – Yrittäjä on huomannut liikuntatrendien muutoksen

Entinen Fiilis Fitness avaa uuden tanssi- ja liikuntakeskuksen Tampereen Tullin alueelle.

Tamperelainen liikunta- ja tanssistudio Fiilis Fitness on vaihtanut nimensä kesäkuun alussa ja aloittaa uusissa toimitiloissa 4. syyskuuta. Kesäkuusta eteenpäin yritys tunnetaan nimellä Tanssi- ja liikuntakeskus Fiiliksellä. Fiiliksellä-keskuksen uudet toimitilat sijaitsevat Tampereen Tullin alueella osoitteessa Sumeliuksenkatu 18, korttelin päässä vanhoista toimitiloista Kalevantiellä.

Yrittäjä Tiikku Kuuru on iloinen siitä, että kysyntää yrityksen palveluille on sen verran, että muutto isompiin toimitiloihin on mahdollista. Hän luotsaa yritystä yhdessä Siiri Halosen kanssa. ”Iso juttuhan tämä meille on ja uskon, että tavoitamme paljon uusiakin asiakkaita”, Kuuru sanoo.

Uusista ja suuremmista tiloista löytyy kahden salin sijaan kolme ryhmäliikuntasalia sekä kuvausstudio. Uusina palveluina yritys tarjoaa seksuaalineuvontaa ja äitiysfysioterapiaa, mutta myös esimerkiksi tanssi- ja joogatunteja on tulossa lisää.

”Profiloidumme tanssikouluksi, joogastudioksi sekä ryhmä- ja perheliikuntakeskukseksi”, Kuuru tiivistää. Hän lisää, että palveluita tarjotaan myös yrityksille.

Rennompi liikunta kiinnostaa

Kuuru on huomannut, että tällä hetkellä rauhallisemmat liikuntamuodot ja lajit kiinnostavat ihmisiä. Hän vertaa ilmiöitä muutaman vuoden takaiseen trendiin, jossa esimerkiksi rankat HIIT-treenit olivat suosittuja. ”Nyky-yhteiskunnassa on paljon stressiä ja uupumusta. Ainakin jooga ja pilates ovat olleet meillä nyt suosiossa”.

Tanssin puolella Fiiliksellä-keskus tarjoaa baletin, jazzin, street-tanssin ja nykytanssin tunteja. Kuurun mukaan heidän tuntinsa keskittyvät kehollisuuteen ja siihen, että asiakas voi tanssia omalla tavallaan.

Tampereella tanssikoulujen ja liikunta-alan yritysten tarjonta on laaja. Kuuru ei ole kuitenkaan kokenut kilpailua liian kovaksi, koska asiakkaita on riittänyt. Hän sanoo Fiiliksellä-keskuksen olevan matalan kynnyksen liikuntapaikka, sillä pitkäaikaisia jäsenyyksiä ei ole saatavilla lainkaan. ”Työmme taustalla on ammattitaitoinen tekeminen, mutta samalla tunnelma on rento ja kannustava”.