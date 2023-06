Pääkaupungissa taksialalla yleistynyt ilmiö on huomattu Tampereellakin: ”Valitettavasti joitakin kertoja on tullut vastaan”

Kopiotakseja on ollut liikkeellä myös Tampereella.

Aamulehti

Taksitolpilla erityisesti pääkaupunkiseudulla on näkynyt viime aikoina ilmiö, jonka vuoksi Taksi Helsinki joutuu tekemään brändiuudistuksen. Ilta-Sanomat uutisoi 7.6. massiivisesta autojen teippausurakasta, jolla pyritään pääsemään eroon kopiotakseista, eli takseista, jotka ovat kopioineet kylkiinsä Taksi Helsingin ulkoasua muistuttavat teippaukset.

Taksi Tampereen toimitusjohtaja Tero Kallio sanoo, että myös Tampereella on ollut liikkeellä kopiotakseja.

”Valitettavasti joitakin kertoja on tullut vastaan, että meidän logoamme on pyritty plagioimaan.”

Kun Taksi Tampereen logoa muistuttavia teippauksia on tullut vastaan, niistä on Kallion mukaan käyty sanomassa suoraan.

”Aina kun tällaisia on huomattu, olemme käyneet juttelemassa ja sanoneet, että jos teippauksia ei poisteta, ryhdymme oikeudellisiin toimiin. Hyvässä hengessä ne on aina saatu ratkaistua. Se on kuluttajan erehdyttämistä ratsastaa toisen brändillä”, Kallio sanoo.

Taksi Tampereen brändi on rekisteröity tavaramerkki.

Kuluttajalla valinnanvapaus

Taksialan kilpailu vapautui vuonna 2018, kun uusi taksilaki astui voimaan. Vaikka uusi taksilaki on ollut useimmiten julkisuudessa sen käytännön epäonnistumisten vuoksi, ei Kalliolta lähde terveisiä tulevalle hallitukselle muuttaa taksilakia.

Hän kuvailee taksialan tilannetta Tampereella kohtuullisen hyväksi.

”Tärkeintä on saada kuluttajien luottamus takaisin. Harmaata taloutta pitää valvoa paremmin. Kuluttajan kannaltahan nykylaissa on kyse valinnanvapaudesta.”

Taksilakiin tehtiin vuonna 2021 korjauksia, koska vuonna 2018 säädetty laki uhkasi tehdä taksialasta turhan villin. Muutoksilla haluttiin kitkeä harmaata taloutta.

Tero Kallio painottaa, että kuluttajan on oltava tarkkaavainen taksia valitessaan, koska se tehdään omalla vastuulla. Erityisesti hinnasto on hyvä katsoa etukäteen. Se pitäisi olla autoissa aina näkyvillä.

Laillisen taksin tunnistaa myös näistä merkeistä:

Ajoneuvon katolla oleva taksivalo on pakollinen. Myös velvoite käyttää taksamittaria palasi voimaan vuonna 2021.

Taksiluvan saaminen edellyttää y-tunnusta, yrittäjäkoulutusta ja -koetta. Perustietojen yrityksestä ja kuljettajasta tulee olla autossa näkyvillä.

Matka tulee hinnoitella ajan ja matkan mukaan tai ennalta sovitun kiinteän hinnan mukaisesti.

Ajoneuvon ulkopuolella tulee olla laskelma esimerkkimatkan hinnasta.