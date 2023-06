Manse Pride -viikko alkaa maanantaina – luvassa yli 80 eri tapahtumaa Tampereella

Maanantaina 12. kesäkuuta alkavan Manse Pride -viikon aikana järjestetään tänä vuonna ennätysmäärä tapahtumia. Tampereen kaupunki liputtaa maanantaista lauantaihin sateenkaarilipuin.

Manse Pride -viikko huipentuu lauantain Pride-marssiin ja puistojuhlaan. Kuva on viime vuoden marssilta Tampereella.

Aamulehti

Manse Pride -viikkoa vietetään Tampereella 12.–17. kesäkuuta. Luvassa on monipuolisesti ja runsaasti ohjelmaa kaikenikäisille. Tampereen kaupungin nuorisopalvelut, kirjastot, museot sekä kaupunkikulttuuriyksikkö järjestävät Manse Pride -viikon aikana paljon erilaista toimintaa ympäri Tamperetta. Mukana on myös paljon muita toimijoita.

Viikko huipentuu lauantaina 17. kesäkuuta Pride-marssiin ja pääjuhlaan. Manse Pride -ihmisoikeusmarssi jatkaa monivuotista marssiperinnettään Tampereella. Marssi lähtee Koskipuistosta kello 15 ja kulkee Kyttälän, Rongankadun alikulun ja Tammelan kautta Sorsapuistoon, jossa tapahtumaviikon pääjuhla järjestetään.

Kulkueen saavuttua puistoon ohjelman aloittaa Sinuiksi ry:n puheenjohtajan Jari Kuisman tervehdys. Pääjuhlan ohjelmaan kuuluu muun muassa open mic -osio sekä erilaisia musiikkiesityksiä.

”Manse Pride tulee tarpeeseen. Sateenkaariteemat eivät saa unohtua tulevalta Suomen hallitukselta ja työtä kohti yhdenvertaisempaa ja syrjimättömämpää yhteiskuntaa on vielä paljon jäljellä. Paikallisesti Ravintola Mixeihin kohdistuneet ilkivallan ja häirinnän teot tulee tuomita ja ne eivät saa arkipäiväistyä. Vaikka juhlimme ilon kautta niin hyvin kuin vain sateenkaariväki voi, toivon, että tämä Pride on taas yksi merkittävä askel matkalla kohti meille kaikille hyväksyvämpää ja tasavertaisempaa yhteiskuntaa”, toteaa Kuisma tiedotteessa.

Pride-viikon aikana järjestetään yli 80 erilaista tapahtumaa, mikä on ennätyksellinen määrä. ”Meistä on ollut mahtavaa nähdä, kuinka moni on lähtenyt mukaan järjestämään pride-viikon tapahtumia”, Kuisma sanoo Aamulehdelle.

Hänen mukaansa se, että tapahtumia on paljon, tekee Manse Pride -viikosta vielä entistäkin syrjimättömämmän, koska eri tapahtumanjärjestäjät pystyvät huomioimaan erilaisia kohderyhmiä.

”Sitä kautta siitä tulee vielä inklusiivisempi ja toivottavasti vielä enemmän koko Tampereen tapahtuma.”

Pride-viikon teema on Ihmisinä yhdessä!, ja viikkoon kuuluu myös arkisten yhdenvertaisuustekojen toteuttaminen. Kokosimme alle Manse Pride- viikon tapahtumanostoja. Manse Pride -viikon ohjelma löytyy kokonaisuudessaan tapahtuman nettisivuilta.

Maanantai 12. kesäkuuta

kello 14–17 ikärajaton Pride Swap -kierrätystapahtuma Tampereen yliopiston keskustakampuksella.

kello 16–21 sateenkaarinuorisotila Kaareva auki 12–25-vuotiaille nuorille

kello 17.30–19.30 ikärajaton Miten lapsia tehdään -tilaisuus kaikille lasta suunnitteleville ja perheen perustamista haaveileville sateenkaari-ihmisille Sinuiksi ry:n tiloissa.

kello 18–20.30 maksuton sukupuolivähemmistöjen uimahallivuoro aikuisille.

kello 19–20.45 elokuva: Alessandro Guida, Matteo Pilati: Mascarpone, yli 12-vuotiaille Arthouse Cinema Niagarassa.

Tiistai 13. kesäkuuta

kello 15–20 nuorten Pride Housen avajaispäivä nuorille.

kello 15.30–18.30 Puhutaan seksistä -paneeli nuorille pääkirjasto Metsossa.

kello 18–19.30 ikärajaton Tampereen sateenkaarihistoria -kaupunkikävely.

kello 18–19.30 sateenkaarevaa paritanssia (pika-alkeet) yli 16-vuotiaille.

kello 18–20 täysi-ikäisten Pikakaverihaku Työväenmuseo Werstaalla.

kello 18–21 puistokonsertit Goes Pride. Ikärajattomat musiikkiesitykset kolmelta eri artistilta.

Keskiviikko 14. kesäkuuta

kello 12–16 ikärajatonta ja anonyymia hiv-pikatestausta Sinuiksi ry:n tiloissa.

kello 15–20 nuorten Pride House ja sen toiminnan esittely Monitoimitalo 13:ssa.

kello 16.30–18 lapsiperheiden askartelupaja lastenkulttuurikeskus Rullassa.

kello 17.30–23 ikärajaton Identiteetin palasia -juhla.

kello 19–19.50 ikärajattomat Tampereen Sävelen sateenkaarevat avajaiset.

Torstai 15. kesäkuuta

kello 9.30–11.30 koko perheen satuhetket Lastenkulttuurikeskus Rullassa

kello 11–18 ikärajaton tapahtuma PispalaClothing x StudioVimma goes pride Aleksis Kiven Kadulla.

kello 14–21.30 Rsyke ry goes manse pride: Kinky workshops, art & market place täysi-ikäisille kumppanuustalo Arttelissa

kello 15–21 Koivistonkylän Pride ja katujuhlat nuorille nuorisokeskuksen pihalla.

kello 16–22 ikärajaton Kaikkien sauna -sekasauna vuoro Rajaportin saunalla.

kello 19–21 Tampere Film Festival goes Manse Pride, yli 12-vuotiaille.

Perjantai 16. kesäkuuta

kello 15–18 Makeup -workshop Meikkipaja nuorille Monitoimitalo 13:ssa.

kello 15–18 Sateenkaarimajakka – luovan kirjoittamisen työpaja kulttuuritalo Laikussa. Suositellaan yli 15-vuotiaille.

kello 17–18.15 Kaikilla on oikeus treenata -tapahtuma täysi-ikäisille TFW Mansella.

klo 17–20 nuorten Pride piknik Hatanpään Arboretumissa.

kello 17–20 ikärajaton Pride-lippupaja Toas Ilmarin kerhohuoneella.

Klovnit Erholes ja Sirppa goes Pride ja leikkivät läpi luomiskertomuksen kulttuuritalo Laikussa. Esitys sopii kaikenikäisille, vaikka on enemmän aikuisille suunnattu. Kellonaika tarkentuu.

Lauantai 17.6.

kello 11.30–14.30 nuorten Pride-brunssi ja yhteislähtö Monitoimitalo 13:ssa.

kello 12.30–14-30 Pride-etkoilua sateenkaariperheille Sinuiksi ry:n tiloissa.

kello 12.30–14.30 SPR:n ikärajattomat kulkue-etkot Hämeen piiritoimistolla.

kello 14–04 Mixei Pride Party All Day täysi-ikäisille yökerho Mixeissä.

kello 18 ikärajaton Sateenkaarimessu Vanhalla kirkolla.

kello 22-05 Manse Pride -Leimarit® täysi-ikäisille YO-talolla.

Useampana päivänä

Kväärejä unelmia – teatterityöpaja 14–19-vuotiaille nuorille.

Drag Queer Mannekiini -taideteos

Queer taiteilijoiden yhteisnäyttely

Muumimuseo – Toven kirjeitä -lukuhetket

Kaikkien kukkien niitty -nonstoptyöpaja

Manse Pride Vapriikissa 2023

Manse Pride -viikon järjestelyistä vastaa Sinuiksi ry yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Tampereen kaupunki osallistuu Manse Prideen liputtamalla Tampereen Pride-lipulla Raatihuoneen edustalla olevissa lipputangoissa 12.–17. kesäkuuta.

Myös muut kaupungin toimijat liputtavat Pride-viikon kunniaksi. Lisäksi Manse Pride näkyy Tampereen keskustassa, kun Hämeenkadun valoverhojen valaistus vaihdetaan näyttäviin Pride-väreihin.