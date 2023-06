Tampereen taidemuseon johtaja tyytyväinen Pyynikin kaavapäätöksessä saavutettuun sopuun – uskoo rahoituksen järjestyvän

Tampereen taidemuseolle uutiset kaavahankkeen etenemisestä ovat mieluisia.

Aamulehti

Sopu Pyynikin asemakaavan muutoksista tarkoittaa todennäköisesti myös Tampereen taidemuseon peruskorjauksen ja suunnitellun lisärakennuksen etenemistä.

Taidemuseon laajentaminen oli alun perin sidottu asemakaavassa alueen uuteen asuinrakentamiseen, jonka avulla kaupunki olisi kattanut osan museon rakennuskustannuksista. Täydennysrakentaminen aiheutti kuitenkin voimakasta vastustusta, minkä seurauksena pormestarikoalitio ilmoitti 9. kesäkuuta esittävänsä sekä Heinätorille että Puutarhakadulle kaavailluista rakennussuunnitelmista luopumista.

Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green kertoo ottaneensa uutiset vastaan rauhallisin mielin. Green toteaa, että uudisrakennus on museolle tärkeä hanke, jonka osalta on tehty jo monia suunnitelmia.

”Taidemuseon hanketta edistetään, ja se on Tampereen kaupungin veto- ja pitovoimalle todella merkittävä ja tietenkin myös minulle tärkeä asia.”

Määrärahat löytyvät

Samalla taidemuseon hankkeilta kuitenkin katosi alustava rahoitus. Alueen suunnittelua jatketaan vain Tampereen taidemuseon ja Amurin työläismuseokorttelin osalta. Greenin mukaan vielä on liian aikaista miettiä, miten museon rahoituskuviot järjestetään tulevaisuudessa.

”Tässä asiassa luotan täydellisesti poliitikkoihimme. He haluavat kaupungillemme ja museolle pelkästään hyvää ja täytyy sanoa, että niin virkamiehissä kuin poliitikoissa on henkilöitä, joilla on ilmiömäinen kyky kaivaa tarvittavat määrärahat jostain.”

Alun perin lisärakennuksen oli tarkoitus valmistua vuonna 2026. Asemakaavan viivästysten vuoksi sen toteuttamista on jouduttu viivästyttämään useaan otteeseen. Tuoreimman arvion mukaan museo valmistuisi vuonna 2027. Green toteaa, että kaavoitusvaiheiden ja kansalaiskeskusteluiden takia rakennushankkeissa on aina varauduttava muutaman vuoden heittoihin suhteessa alustaviin aikatauluihin.

”Se ei ole vaarallista.”