Tampereen Raholaan saapuu heinäkuussa lauma lampaita – Eläimillä tärkeä tehtävä

Lampaiden avulla hoidetaan alueen luontoa ja maisemaa.

Tampereella pääsee ihailemaan lampaita eri puolilla kaupunkia kesän aikana. Tämä kuva on Unnaslahden tilalta Jämsästä kesäkuulta 2022.

Aamulehti

Raholan Piikahakaan pystytetään kesäksi lammasaitaus. Aitauksen pystytys aloitetaan ensi viikon aikana, ja sen asukkaat saapuvat heinäkuun puolivälissä. Raholaan lampaat saapuvat Kohmanpuistosta Tohlopista, jossa ne laiduntavat alkukesän. Tohlopissa ei riitä lampaille kuitenkaan syömistä koko kesäksi.

Kyseessä on 10 lampaan lauma, johon kuuluu suomenlampaita, ahvenanmaanlampaita ja norjalaisia rygjalampaita.

Piikahaan itäpäässä sijaitseva lammasaitaus on kooltaan 1,1 hehtaaria. Piikahaka on vanhaa kulttuurimaisemaa ja lampaiden laidunnuksen tavoitteena on muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Lanta houkuttelee alueelle uutta hyönteis- ja lintulajistoa ja lampaat pitävät myös vieraslajit kurissa. Laidunnuksen avulla maisema pysyy avoimena ja perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa.

Ei omia eväitä

Lampaiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että niitä ei ruokita esimerkiksi omilla eväillä. Ruoan tähteet houkuttelevat paikalle jyrsijöitä ja lintuja, joiden ulosteet aiheuttavat terveysriskin eläimille. Lampaat oppivat myös helposti kerjäämää äänekkäästi. Lampaiden ruokavalioon kuuluvat laitumet ruohot ja pensaat, puhdas vesi ja kivennäinen.

Raholan ja Tohlopin lisäksi lampaita voi käydä kesän aikana Tampereella katselemassa Peltolammin Rukkamäellä, jossa laiduntaa 15 lampaan joukko. Lampaat saapuvat Tampereelle Huitun tilalta Mouhijärveltä.