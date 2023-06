Tampere-talo ei jättänyt tarjousta Tammelan stadionin operoinnista – ”Emme nähneet mahdolliseksi ja mielekkääksi”

Tammelan stadionin taloudellinen yhtälö ei ollut Tampere-talolle mahdollinen.

Tampere-talo oy ei jättänyt tarjousta Tammelan uuden stadionin operoinnista. Tampereen kaupunki haki stadionille ulkopuolista operaattoria, joka maksaa kaupungille stadionin ylläpitovuokraa, tekee sinne erilaisia investointeja ja yhteistyössä tapahtumajärjestäjien sekä kumppaneiden kanssa vastaa Tammelan stadionin tapahtuma- ja ravintolatoiminnasta.

Toimitusjohtaja Paulina Ahokkaan mukaan neuvotteluita käytiin maalis–huhtikuussa, minkä jälkeen Tampere-talo oy sai varsinaisen tarjouskilpailun tarkat materiaalit toukokuussa. Ahokkaan mukaan Tampere-talo oy:n johto ja hallitus päättivät materiaaleihin tutustuttuaan ja laskelmat tehtyään toukokuun lopussa, ettei se tässä vaiheessa tee tarjousta.

Ahokkaan mukaan päätöksen taustalla on tarjouspyynnön taloudellinen yhtälö, joka ei vaikuttanut Tampere-talo oy:lle mahdolliselta vastuisiin ja operaattorin hallinnassa oleviin muihin kokonaisuuksiin nähden.

”Emme nähneet sitä mahdolliseksi ja taloudellisesti mielekkääksi meille tällä kertaa”, Ahokas sanoo. ”En sen tarkemmin kommentoi, mitkä ovat syyt.”

Ahokas korostaa, että Tammelan stadion on edelleen tärkeä hanke Tampereen tapahtumatoiminnalle ja jalkapallolle sekä yhteisölle laajemmin. Siksi Tampere-talo oy on ilmoittanut kaupungille ja muille neuvotteluvaiheessa olleille, että Tampere-talo oy on mielellään mukana hankkeessa yhteistyössä.

Tampere-talon lisäksi alustavan kiinnostuksensa ilmoittivat keväällä Ilves-Edustus oy ja Ari Suoniemi oy. Sekä Ari Suoniemi oy että Ilves-Edustus oy ovat jättäneet Tammelan stadion operoinnista tarjouksen.