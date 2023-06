Kaupungin tavoitteena lisätä 900 uutta opiskelijapaikkaa lukioihin – Hakametsään suunnitteilla yli 500 opiskelijan kampus

Seuraavien vuosien aikana Tampereen lukioihin tulee noin 900 aloituspaikkaa lisää. Kaupunki pyrkii vastaamaan lukiokoulutuksen kasvavaan suosioon.

Vuoteen 2029 mennessä Tampereen lukioihin on tavoitteena lisätä noin 900 uutta opiskelijapaikkaa. Syksyllä 2024 lukiopaikkoja on määrä olla 90 enemmän kuin tänä vuonna. Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan puheenjohtaja Ilkka Sasin (kok.) mukaan vielä on selvityksessä, minne nämä 90 uutta paikkaa sijoitetaan.

Arvio opiskelijapaikkojen lisäyksen tarpeesta perustuu Tampereen kaupungin strategian mukaiseen väestösuunnitteeseen ja seudun väestökehitykseen. Sasin mukaan aloituspaikkoja on tarkoitus lisätä jokaisena tulevana vuonna vuoteen 2029 asti.

Hatanpään lukio muuttaa

Hatanpään lukio siirtyy kesällä 2025 uusiin toimitiloihin osoitteessa Pyynikintie 2 sijaitsevaan kiinteistöön. Samalla lukion nimi muuttuu Pyynikin lukioksi. Uusiin tiloihin siirtyminen mahdollistaa koulun opiskelijamäärän kasvattamisen 350 opiskelijalla. Yhteensä Pyynikin lukiossa tulee olemaan noin 750 opiskelijapaikkaa.

Syksyllä 2025 Pyynikin lukiossa aloittaa toimintansa myös englanninkielinen linja. Tämän ja ensi vuoden aikana linjalle laaditaan muun muassa oma opetussuunnitelma. Sasin mukaan tällä hetkellä selvitetään, kuinka monta opiskelijaa linjalle otetaan.

”Nyt tarkastelemme, mikä se sisäänotto tällaiselle erityiselle linjalle voisi olla,” Sasi kertoo.

Uusi toimipiste

Kaupunki selvittää myös kokonaan uuden toimipisteen perustamisen mahdollisuuksia. Uusi lukion toimipiste sijaitsisi Hakametsä Sport Campukselta vuokrattavissa tiloissa. Tavoitteena on saada tilat kaikkiaan 550 uudelle lukio-opiskelijalle. Hallinnollisesti toimipisteestä tulisi osa Sammon keskuslukiota.

”Hakametsä Sport Campuksen osalta valmistelua jatketaan ja selvitetään, mitä mahdollisuuksia siinä sen kokonaisuuden osalta voisi olla,” Sasi selventää.

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lukion tilat sijoittuisivat Hakametsään valmistuvaan uuteen hybridikortteliin, jossa toimisi myös muita koulutuspalveluita, urheilu- ja liikuntatiloja, valtakunnallinen valmennuskeskus sekä toimistotiloja.

Oikaisu 8.6.2023 kello 16.02: Aloituspaikkoja on määrä lisätä 90 enemmän syksyyn 2024 mennessä, ei tämän vuoden syksyksi, kuten jutussa aiemmin luki.