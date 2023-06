Hervannassa järjestettiin ratikan harjoitus, jossa varauduttiin Tampereella ennen kokemattomaan onnettomuuteen – tästä oli kyse

Tampereen Hervannassa järjestetty pelastusharjoitus kiinnitti ohikulkijoiden huomion.

Tampereen ratikan toimijat ja Pirkanmaan pelastuslaitos harjoittelivat torstaina Hervannassa ratikan alle puristuksiin jääneen ihmisen pelastamista.

Tampereen Raitiotie oy:n turvallisuusasiantuntijan Markus Seppälän mukaan kyseessä oli ratikan ja pelastuslaitoksen yhteisharjoitus, jossa pelastetaan ihminen puristuksista raitiovaunun ja laiturin välistä. Harjoitus alkoi kello 9 torstaiaamuna, ja Aamulehden lukija kiinnitti huomiota moniin pelastuslaitoksen yksiköihin ratikan Hermiankadun pysäkillä.

Seppälän mukaan harjoiteltu tilanne ei ole vielä kertaakaan tosiasiassa sattunut Tampereella, sillä ketään ei ole jäänyt puristuksiin ratikan ja laiturin väliin. Yksi raideliikennepoikkeama on kuitenkin ollut, jossa väliin jääminen oli Seppälän mukaan erittäin lähellä. Viime vuonna 16. marraskuuta ihminen putosi Pyynikintorilla vaunun eteen, mutta vaunu saatiin pysäytettyä ennen henkilön joutumista pahasti puristuksiin.

Jos ihminen jää raiteilla liikkeessä olevan ratikan alle, on käytännössä kolme vaihtoehtoa: jäädä puristuksiin ratikan ja laiturin väliin, tulla työnnetyksi ratikan edessä kunnes ratikka pysähtyy tai harvinaisissa tapauksissa jäädä kokonaan vaunun alle.

”Ohjaamo on muotoiltu niin, että sinne on todella hankala jäädä alle, mutta aina riski on olemassa”, Seppälä sanoo.

Esimerkiksi huhtikuussa yksi ihminen loukkaantui vakavasti Tampereen Hallilassa ratikkaonnettomuudessa, mutta tuolloin vaunu törmäsi henkilöön siten, että henkilö joutui kiskoilta sivuun eikä jäänyt puristuksiin.

Tampereen ratikan edessä on esteenraivaaja, joka on suunniteltu estämään ratikan pyörien alle jäämistä. ”Koripaneelien alla on jonkun verran tyhjää, että se myötää ja joustaa ja sitä kautta suojaa mahdollisesti ihmistä, joka siihen törmää”, Seppälä kertoo.

Ratikan oma henkilökunta harjoittelee säännöllisesti tilanteita, joissa ratikka suistuu kiskoilta tai alle joutuu esimerkiksi sähköpotkulauta. Sen lisäksi harjoitellaan eri toimijoiden kanssa. Muun muassa Tampereen Hallilassa on järjestetty vuonna 2021 suurharjoitus, jossa on ollut Pirkanmaan pelastuslaitoksen lisäksi myös muun muassa Sisä-Suomen poliisi ja viestintätoimijoita. Tuolloin harjoiteltiin tilannetta, jossa työkoneen kuljettaja oli jäänyt ratikan alle. Seppälän mukaan vastaavia harjoituksia tullaan järjestämään säännöllisesti myös tulevaisuudessa.