Tampereen Raholan uudet talot alkavat nousta luultavasti vasta ensi vuoden puolella. Tulipalon sijaan niiden valmistumisaikatauluun vaikuttaa ennemminkin hiljentynyt asuntomarkkina.

Keskiviikkoinen tulipalo Tampereen Raholassa haittaa hieman purkutöitä entisellä Tammermaticin tontilla.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jani Ortamalan mukaan asiassa ei tällä tietoa epäillä rikosta. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan palo sai alkunsa todennäköisesti sähkökaapista.

Alueella purku- ja rakennustöistä vastaavan Arkta Rakennus oy:n tekninen johtaja Marko Nikander sanoo, että matalan osan sytytti ilmeisesti sähköjohdosta tullut valokaari. Jo runsaan kuukauden kestäneet purkutyöt olivat palon syttyessä käynnissä.

”Totta kai se haittaa purkua. Talo oli hyvässä kunnossa siinä mielessä rungoltaan, että olimme miettineet erilaisia vaihtoehtoja sen uusiokäyttöön. Parhaimmillaan halli olisi kasattu uudelleen muualla”, Nikander sanoo.

Esimerkiksi perustuksen ja lattian betonit oli tarkoitus hyödyntää pysäköintialueiden täyttöön. Nikander uskoo kuitenkin, ettei isosta kiinteistöstä onneksi ehtinyt palaa paljon, sillä pelastuslaitoksen yksiköt tulivat nopeasti paikalle.

”Runkorakenteita on jonkin verran hiiltynyt, mutta osa on ainakin mahdollista käyttää uudestaan jossain muualla.”

Koko alue asunnoiksi

Koko Raholan uuden asuinalueen purku-urakka on tarkoitus saada valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä, eikä Nikander usko, että tulipalo myöhästyttää aikataulua. Palonsyyn tutkinta on vielä käynnissä palaneella alueella, minkä vuoksi purkutyöt eivät siellä pääse jatkumaan. Muutoin purku jatkuu normaalisti.

Vanhasta teollisuuskiinteistöstä pyritään kierrättämään mahdollisuuksien mukaan ehjiä rakenteita uusiokäyttöön. Keskiviikon palossa kärsinyt osa näkyy kuvan perällä.

Alue on kaavoitettu kokonaan asunnoiksi, eli uudet rakennukset alkavat nousta tontille purkamisen jälkeen.

”Uusien rakennusten osalta aikaisintaan loppusyksystä oli tarkoitus aloittaa uudisrakennukset. Tulipalo ei niiden alkuun vaikuta. Tällä hetkellä asuntojen aloitus on kiinni markkinasta.”

Asuntokaupan hiljennyttyä Nikander arvioi todennäköiseksi aloitusajankohdaksi ensi vuoden alkupuolta, jonne rakentaminen olisi muutoinkin saattanut venyä. Raholan alueelle on tulossa muun muassa Arkta Rakennus oy:n omaa tuotantoa omistusasumista, vapaarahoitteista vuokra-asumista ja ara-kohteita.

Ympäristölupa uudelleen käsittelyyn

Ajoneuvojen pesukoneita valmistavan Tammermaticin vuokrasopimus tontilla päättyi kesällä 2021. Sen ympäristölupa raukesi samana vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksellä. Sittemmin tontin omistava Kiinteistö oy Tesoman Kymppi on valittanut raukeamispäätöksestä. Kiinteistö oy Tesoman Kymppi vaati, että avin olisi tullut vaatia tarkempaa ympäristön kartoitusta ja puhdistusta osana ympäristölupaa ja sen lopettamista.

Rakennuksen runko on Arkta Rakennus oy:n teknisen johtajan Marko Nikanderin mukaan hyvässä kunnossa.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi huhtikuussa valituksen seurauksena Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen ja palautti sen uudelleen käsittelyyn. Perusteluiksi päätöksessä on mainittu muun muassa se, että avi on tehnyt päätöksen puutteellisten tietojen pohjalta, eikä kuullut kiinteistön omistajaa lopettamispäätöksestä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta vahvistetaan Aamulehdelle, että Tammermaticin ympäristöluvan rauettaminen on tullut uudelleen vireille keskiviikkona.

Arktan Marko Nikanderin mukaan kiistana ollut maaperä tuskin tuottaa ongelmia, sillä purku on käynnistetty hyvissä ajoin, jotta maaperä pystytään tutkimaan haitallisten aineiden varalta.

Arktan lisäksi alueelle rakentavat Pohjola-rakennus ja Jatke.

Tausta Raholan uusi asuinalue Radanvarteen kaavoitettu 13 hehtaarin asuinalue, jonne tulee noin 20 kerrostaloa. Kaavoitettu noin 2 500 asukkaalle. Kaava vahvistettiin viime vuodenvaihteessa. Koostuu umpikorttelien ketjusta, joiden välit ovat puistomaisia. Umpikorttelit muodostavat melusuojan rata-aluetta vasten. Varaus myös päivittäistavarakaupalle, paloasemalle, päiväkodille, seurakuntarakennukselle sekä polttoaineenjakelun kylmäasemalle. Aiemmin tontilla toiminut Tammermatic ei lähtenyt tontiltaan kiistatta: yrityksen toimitusjohtaja kertoi yrityksen vaihtavan ”yrittäjäystävällisempään kuntaan eli Pirkkalaan”. Kaavamuutos oli yrityksen tiedossa, mutta eteni vuonna 2021 niin nopeasti, että muutto tehtiin kiireellä. Lue juttu vuodelta 2021: Uusi 1 800 asukkaan asuinalue ajaa perinteikkään teollisuusyrityksen pois Tampereelta – ”Vaihdamme yrittäjäystävällisempään kuntaan Pirkkalaan”

Entisen Tammermaticin rakennuksen purku on aloitettu heti vapun jälkeen.