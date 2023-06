Mopoauto kärsi mittavia vahinkoja ulosajossa Tampereella – Video ja kuvat näyttävät vauriot

Mopoauto vaurioitui pahoin maanantai-iltaisessa onnettomuudessa Tampereella. Poliisin mukana kyse on ollut ulosajosta.

Aamulehti

Tampereella sattui mopoauto-onnettomuus maanantai-iltana 5. kesäkuuta.

Onnettomuus tapahtui lähellä Epilän Winterin mutkana tunnettua paikkaa Pispalan valtatien, Nokiantien ja Tapettikadun risteyksen tuntumassa.

Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta maanantaina noin kello 22.20. Tilannekeskuksen mukaan poliisipartio selvitti tilanteen paikan päällä sakkomenettelyllä.

Poliisin tietojen mukaan kyse on ollut yksittäisestä ulosajosta. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.

Mopoauto on kärsinyt onnettomuudessa silmin nähtäviä vahinkoja.

Onnettomuuteen joutunut mopoauto virui yhä keskiviikkoaamuna Pispalan valtatien varressa, jalkakäytävän ja junaradan välisellä kaistaleella. Mopoautoa reunustaviin puihin oli kiinnitettynä punakeltaista huomionauhaa.

Paikalta otetut kuvat ja video näyttävät, että mopoauto on kärsinyt onnettomuudessa merkittäviä vaurioita. Vahinkoja on etenkin ajoneuvon keulassa. Lisäksi mopoauton takaovi on irronnut ja etulasissa on säröjä.